Selectos arrogantes

Vaya por delante que esto va sólo por un pequeño, que no selecto, grupo de supuestos vanguardistas locales de los que no haré publicidad. Hace ... unos años acudí al concierto de una conocida cantante lírica, en un marco medieval incomparable de la ciudad de Trujillo. Al acceder al recinto con mi amiga Rita, que se había convertido ya en una famosa artista local, nos abordó un pésimo 'cronista social' (haberlos 'haylos') con un saluda 'pelotil' hacia ella repleto de 'salvas' y reverencias fuera de contexto. Ante mi estupor, el muchacho se volvió hacia mí para decirme: «¿Pero tú qué haces aquí? ¿No tendrías que estar en alguna verbena de barrio? No te pega esto...». Sólo le faltó mandarme a casa por cateto... no es ninguna exageración. Esta actitud de desprecio hacia la plebe, ya pude experimentarla en otra ocasión, por un 'erudito' artista cuyo ensimismamiento soberbio le llevó a decirme en tono ofendidito, que yo no podía opinar sobre el urinario de Duchamp, que me dedicase mejor a lo mío, a las verbenas vecinales.

En el primer caso se trataba de un 'juntaletras' de estilo cursi, pero en el segundo, de todo un profesor universitario que ejerce su supuesta vocación artístico-docente en las aulas, y que conste que el 'todo' no lo digo con recochineo, sino con 'todo' lo que conlleva de bueno y de malo ser profesor universitario, tal y como está la Universidad... 'toda'. Lo de algunos de nuestros 'iluminados' locales, no entiende de niveles sociales, culturales o económicos, es algo endémico en Cáceres, como los bajos niveles de yodo en sangre, o como la imperiosa necesidad de salir en coche para ir a la esquina. Entre nosotros, tener sensibilidad, gusto o formación, es frustrante si no posees una alta dosis de arrogancia para defenderte de la petulancia, y cuidado, que aquí algunos esconden la suya detrás de una impostada humildad. Eruditos locales, no despreciéis a la plebe, tened un poquito de 'porfavó'.

Opinión HOY