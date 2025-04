Seis meses y en Ucrania la guerra sigue

Comenta Compartir

En diversas ocasiones el papa Francisco ha señalado, con agudeza, que estamos viviendo una tercera guerra mundial a plazos. Esta fragmentación típica de la posmodernidad, ... unida a la tiranía de la actualidad que, en los medios de comunicación, igual sirve para acercarnos lo lejano que para insensibilizarnos y olvidarnos de ello, hace que convivamos con pasmosa naturalidad con numerosos conflictos bélicos; guerras olvidadas para muchos que no por ello dejan de ser situaciones lacerantes que miles de hermanos sufren a diario en todo el mundo. A este respecto, el nuncio apostólico en Ucrania, monseñor Visvaldas Kulbokas, nos recordaba hace unos días que no podemos permitir que la invasión en el país ucraniano se desvanezca en los medios de comunicación y en el interés mundial, como sucedió por ejemplo en el conflicto sirio. La situación es dramática y el sufrimiento de las personas es simplemente inimaginable después de seis meses de dura guerra. El horror no desaparece aunque el conflicto deje de estar tan presente en las parrillas de programación de los medios de comunicación.

