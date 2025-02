Comenta Compartir

El próximo 2 de octubre se celebra el Día Internacional del Notariado, que en cierta forma podríamos decir también que es el Día de la ... Seguridad Jurídica Preventiva. Eso de la seguridad jurídica preventiva «suena» a algo un poco abstracto, a un concepto más bien teórico de interés solo para especialistas del Derecho. Nada más lejos de la realidad. Es algo que nos afecta a todos como ciudadanos, y si en España no nos preocupamos demasiado por ella es precisamente porque se nota mucho más cuando falta que cuando está todo en orden. Con seguridad jurídica preventiva podemos hacer vida normal, pero sin ella no solo la actividad empresarial se vería afectada, es que el ejercicio de nuestros derechos más elementales quedaría en suspenso, sometido al estrés de una judicialización constante. Sin seguridad jurídica preventiva, la seguridad jurídica se vuelve impracticable. Y sin seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho ni ciudadanos libres.

Quizás pueda parecer pretencioso decir que los notarios trabajamos por el libre ejercicio de los derechos, pero es que resulta estrictamente así. Y lo hacemos no a un nivel teórico o impreciso, sino de forma muy concreta y a pie de campo, en ese territorio cotidiano donde se dilucida nuestro consentimiento autónomo e informado para contratar y actuar en el tráfico jurídico y, por tanto, nuestra condición de ciudadanos libres. A una notaría se acude para actuaciones tan relevantes pero al tiempo tan comunes como hacer la escritura pública de un piso que se va a comprar o vender, otorgar un poder, redactar un testamento, constituir una sociedad o celebrar capitulaciones matrimoniales… En general, para cualquier asunto de tipo jurídico relacionado con la contratación privada civil o mercantil, con la vida familiar o con las sucesiones por causa de muerte. Y cuando pasamos por el notario lo que buscamos (y lo que obtenemos) es la absoluta tranquilidad de que el documento que hemos firmado (la escritura pública) es definitivo, inamovible y eficaz. El contrato o negocio o declaración de la que se trate estará ajustado a la legalidad y será inatacable. Nuestros derechos están a salvo. Somos libres de poder hacer efectiva nuestra voluntad de acuerdo al marco legal. Es cierto que, por lo general, la mayoría de ciudadanos no tiene que ir muchas veces en su vida a la notaría. Pero sí tiene que ir alguna o algunas veces, y todas estas ocasiones son importantes. Se estima, de hecho, que, en esta comunidad, y en toda España, siete de cada diez ciudadanos pasan al menos una vez en su vida por la notaría. Para decisiones patrimoniales como la compraventa de una vivienda, personales como el otorgamiento de un poder, familiares como el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales o sucesorias como una partición hereditaria, los ciudadanos necesitan estar seguros de que, como suele decirse, las cosas van a hacerse bien, es decir, legalmente, de una forma que no se pueda poner en duda, y son los notarios los que otorgan esa garantía de acuerdo al ordenamiento jurídico. Además, hacen otra cosa: asesorarles de forma gratuita, con conocimiento experto pero de una forma sencilla y entendible. Ese asesoramiento resulta especialmente importante para las personas con poca experiencia en temas jurídicos y legales, para los mayores y personas que necesitan de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad, cuya protección nos compete especialmente, y en general para los colectivos más vulnerables y desfavorecidos. No todo el mundo puede contratar una asistencia técnica jurídica y precisamente para aquellos que no pueden hacerlo, o sea para la mayoría, consultar con el notario supone la posibilidad de ser perfectamente consciente del contenido y alcance de lo que se va a firmar. Porque los notarios no solo garantizamos la legalidad de los acuerdos sino que también resolvemos dudas y nos aseguramos de que responden a la voluntad de nuestros clientes y al resultado y finalidad que persiguen, dándoles la mejor fórmula jurídica para ello. Y una cosa más, también muy importante: como servidores públicos, nuestra actuación es imparcial e independiente. Nuestro único interés es ayudar y proteger, sobre todo al que menos sabe y más lo necesita. Y además estamos cerca, también en el mundo rural, lo que en una comunidad como Extremadura es muy importante. Ahora que tanto se habla de la España vaciada, nosotros podemos decir que ni nos hemos ido ni tenemos intención alguna de hacerlo. Y que sentimos como un reto y una enorme satisfacción la posibilidad de favorecer el desarrollo rural y local, velando por la legalidad de los actos y negocios jurídicos que se producen en esas poblaciones y contribuyendo a su modernización y transformación, también la digital, ámbito en el que nuestra profesión está a la vanguardia, siendo una de las que más ha contribuido en España al impulso de la administración electrónica. Por todo ello, porque sabemos que nuestra actividad es importante para la vida y el ejercicio cotidiano de los derechos de las personas, en el Día Internacional del Notariado, quiero decir, en nombre de todos mis compañeros que, para nosotros, servir a la seguridad jurídica preventiva es un privilegio y hacerlo en Extremadura un privilegio doble.

