Segundo y sus nogales

Ha muerto Segundo en Granja de Torrehermosa. Longevo, estaba cercano a cumplir un siglo de existencia, viudo de una gran mujer que fue Ricarda. Padre de dos hijos. Le he visto en algunas ocasiones y tengo grabada la imagen de un hombre enjuto, pegado al ... terreno, abriendo el surco en el que iba sembrando con pasión y cordura en su huerto, bueno en el de Antonio González, por quien lo conocí, pero que lo vivía como propio, compartido. Se va en silencio como vivió, pero con una historia de vida acabada y completa, la que es propia de los hombres sencillos y verdaderos del pueblo. Unidos a la tierra, con sentido de honradez en las relaciones, de fidelidad en el matrimonio, de educación para con los hijos, de vecindad y cercanía para su calle, dispuesto a buscar el pan con el trabajo y el sudor de su frente, gozando de la conversación y la copa entre amigos. Hombre de la tierra, de la familia, de lo divino, de los que saben que son criaturas y que necesitan de los demás, sabiendo que su horizonte no es el éxito, sino lo verdadero, lo auténtico, aunque sea en la pobreza y la austeridad. Segundo, tú has sembrado, escardado, podado, regado, cuidado, cosechado, ahora es tu vida la que queda sembrada en el surco de la historia de un pueblo y una familia, tu semilla no quedará sin fruto, eres digno de la resurrección, del cielo de lo justo y lo humano. Como me decía Antonio, tú no has tenido que hacer trasbordo para llegar a la gloria, tú has ido directo. Me gustaría tener la sabiduría de los sencillos que ha marcado tu vida y tus relaciones. Rezo y lo celebro comiendo nueces de ese nogal que tú has cuidado con tanto esmero en los últimos años. No creo que haya algo que valga más que ese tipo de relación tan natural y tan gratuita. Lo urbano tiene que volver a sanarse en la verdad y la salud de lo rural. Tu existencia ha estado llena de vida y de sentido. Gracias.

