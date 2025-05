Segunda enmienda y salud mental

Comenta Compartir

La salud mental es un concepto muy amplio y su definición varía dependiendo de los ámbitos desde los que se contemple (psiquiátrico, social, médico, etc.). ... De manera general, la salud mental sería el estado de bienestar subjetivo en el que una persona es capaz de hacer frente a las demandas psicosociales del día a día; en definitiva, es consciente de sus capacidades y gracias a ellas puede adaptarse e integrarse de forma efectiva en el mundo que lo rodea. Ante esta definición tan academicista pueden sobrevenir infinidad de factores desestabilizantes que alteren ese ideal equilibrio y que nos hagan hablar de «problemas» de salud mental. Y el abanico es inabarcable: desde psicopatologías graves que requieren internamiento, el trastorno bipolar, esquizofrenia, pasando por problemas de ansiedad, depresiones o simples obsesiones. Hay que tener en cuenta que el concepto de salud mental no es opuesto al de trastorno mental, pues no es suficiente con no tener ningún tipo de patología para considerar estar sano. Según la OMS, cerca del 10% de la población tiene algún problema de salud mental y el 25% lo tendrá en el transcurso de su vida. Por ejemplo, en España se calcula que cerca de un millón de personas padece un trastorno mental grave. Junto a esta evidencia cabe señalar que no siempre los diagnósticos son certeros y muchos afectados no reciben tratamiento, o bien este es inadecuado. Además, existe una intencionada invisibilización de estos problemas por el estigma social que suponen.

Ante las cada vez más frecuentes matanzas en EE UU, se suele apelar a esos desequilibrios mentales para explicar el fenómeno, lo cual es una absoluta falacia: la prevalencia de problemas de salud mental no es allí superior a España, por ejemplo. Lo que pasa es que allí sí que hay más armas que personas y cualquier adolescente, desequilibrado o no, tiene acceso fácil a un fusil automático de forma legal. Coloquialmente se puede decir que el problema no es que haya muchos locos, sino que los locos tienen armas. Y más falaz si cabe es la teoría de los defensores de las armas (como la Asociación Nacional del Rifle), que preconizan infantilmente, como Donald Trump, que «hacen falta hombres buenos con más armas para hacer frente a los hombres malos con armas». Es decir, los maestros deben ir a la escuela armados. El negocio de las armas americano mueve ingentes cantidades de dinero y está formado por poderosos lobbies protegidos por el Partido Republicano apelando a la esencia de la Constitución. Ese es el verdadero problema. No es un asunto de salud mental, sino un problema constitucional. «El hombre loco es un soñador despierto», decía Freud, pero no pongamos un kalashnikov en sus manos. La Segunda Enmienda otorga a los ciudadanos estadounidenses el derecho de tener y portar armas. Establece que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir ese derecho. El debate está abierto, pero la solución muy lejana.

