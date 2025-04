La sedición de Sánchez (II)

En la primera parte de este artículo quedó refutada la falsedad del Gobierno de homologar a la baja la sedición con la legislación europea, que ... mantiene sanciones más severas, así como la de que con esta reforma se ayudará a rebajar la tensión catalana. Terminaba el artículo reconociendo que la disminución de la tensión tras el golpe –siendo cierta– , se presta a manipulación, ya que en realidad el diálogo de Pedro Sánchez (PS) con los independentistas, aun cuando pueda haber contribuido a disminuir la tensión, es un diálogo claudicante ante las continuas concesiones a los sediciosos, a cambio de mantenerle en el poder, y lo que es gravísimo, al alto precio de otorgar a los interlocutores independentistas rango estatal. Jamás un diálogo se produjo a tan alto precio. En realidad, lo que hizo que el independentismo se desinflara fueron las penas impuestas a los golpistas, la actuación de las Fuerzas de Seguridad y la reacción de la sociedad civil.

Entonces, si la homologación de nuestra máxima legislación penal con Europa o la convivencia en Cataluña son pretextos infundados, si es un disparate reducir la sedición a una algarada callejera, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones para semejante atropello a nuestro ordenamiento jurídico? Ni los juristas o asociaciones de jueces ni la sociedad en general demandaban la necesidad o urgencia de esta reforma. Cabe pensar, por lo tanto, que obedece sólo al interés de los propios golpistas y de PS, por este orden. Esto es así si nos planteamos también el 'cui prodest'?, es decir, ¿a quien beneficia la reforma? Vayamos por partes. A la sociedad, no la beneficia, pues instituciones/corpus jurídico salen dañados y la sociedad crispada. A PS, sí le beneficia, pues pudo sacar adelante los Presupuestos, mantenerse en Moncloa y reforzar la confrontación política/social. Por último, ¿salen beneficiados los golpistas catalanes? Son los más beneficiados, pues verán reducidas sus penas los condenados y podrán volver a España los fugados. Y como la sedición lleva aparejada la malversación, esta pronto será también rebajada sustancialmente, por lo que algunos de los golpistas, como Junqueras, podrían escapar de la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y, por lo tanto, presentarse a las próximas elecciones, e incluso hasta el propio Griñán se beneficiaría de ello.

La gravedad de la despenalización de la sedición es colosal. No se trata de que estemos ante una ley mal planteada y mal elaborada –que también, pues sus artífices carecen de cultura jurídica– , sino de que la misma supone un desacato a la sentencia del Tribunal Supremo y un atentado a la independencia del poder judicial, al que se quiere controlar. Y se le quiere controlar no a tiros y a la fuerza, como vimos que hacía Liberty Valance (Lee Marvin) con el abogado Ransom Stoddar (James Stewart) en la película 'El hombre que mató a Liberty Valance', de John Ford, que me sirve de ilustración en esta segunda parte de mi artículo, como también en la primera.