El sector hotelero en 2023: prudente optimismo

Hace un año, mientras reflexionábamos sobre el futuro del sector hotelero para 2022, afrontábamos el impacto de la sexta ola de la pandemia que volvía ... a afectar nuestras vidas. Con la variante ómicron del virus acaparando portadas y cancelando reservas de eventos, apostábamos por la resiliencia y la capacidad de recuperación del sector ante los devastadores efectos de la crisis que empezábamos a dar por cerrada. No obstante, el año que acabamos de cerrar tampoco ha dejado indiferente a nadie al venir marcado por un gran número de condicionantes macroeconómicos –la invasión rusa de Ucrania, el cierre de empresas chinas, la crisis energética, la inflación...–, cuyo negativo impacto se proyectará en este 2023. En este contexto, y a pesar de la gran incertidumbre existente, el sector ha vuelto a demostrar esa enorme resiliencia y capacidad de recuperación que anticipábamos a principios de 2022, empujado por la superación de los peores efectos de la covid-19 y la fortaleza de la demanda.

Hemos terminado un ejercicio espectacular, tanto en niveles de ocupación como en precio medio, rebasando de forma holgada y en la mayoría de los casos los indicadores prepandemia. Estos excelentes resultados contrastan con las grandes amenazas y riesgos que se ciernen sobre el año que empezamos, lo que requiere grandes dosis de anticipación y seguimiento, así como la identificación de las principales prioridades y oportunidades para aprovechar al máximo este 2023 que empezamos.

¿Y qué cabe esperar de él? Un prudente optimismo. Después de las sorpresas de 2022, casi parece una obviedad apelar a la cautela. Sin entrar en temas geopolíticos, que obviamente tienen y pueden ejercer un efecto que va más allá del sector y de esta reflexión, debemos efectuar un seguimiento estrecho de los siguientes condicionantes que podrían afectar directamente a nuestras expectativas.

El impacto de la inflación y amenaza de recesión. Si bien parece que la inflación empieza a controlarse, su impacto en los resultados se empieza a concretar cada vez más y generará tensiones durante 2023. En la misma línea, la posibilidad de una recesión, más o menos profunda y duradera, sigue siendo un escenario considerado como probable en los próximos meses.

La identificación, contratación y gestión del talento. Después del parón y reajuste derivados de la pandemia, la gestión y disponibilidad del personal ha constituido uno de los grandes retos de 2022, que ha llegado a reducir el potencial de crecimiento y recuperación del sector. Anticipamos que este seguirá siendo un elemento clave de competitividad en 2023.

La reducción puntual de la demanda ('travel revenge'). Parece claro que los grandes resultados de 2022 han incorporado en menor o mayor medida una demanda especialmente alta por el efecto de vuelta a la normalidad tras la pandemia (ese 'travel revenge'), que se prevé que podría ajustarse e, incluso, que podría tener un 'efecto rebote' negativo en 2023.

El optimismo. Sin negar la complejidad del contexto descrito, es importante destacar la confianza y grandes oportunidades para el sector tanto si la situación no empeora de manera significativa, como si conseguimos avanzar en su mejora. A la fortaleza de los resultados del ejercicio hay que añadir el impulso de la campaña de fin de año y para los primeros meses del ya iniciado, en contra de las expectativas que apuntaban a los eventuales los efectos de una desaceleración. Entendemos que, además de la prudencia que recomienda la situación macroeconómica, el sector tiene una gran oportunidad para abordar inversiones y proyectos relevantes ('afilar la sierra'), que acompañen la recuperación de este y lo preparen para una futura etapa de crecimiento en cuanto se superen algunos de los condicionantes comentados. Y entre estas oportunidades de cara a los próximos meses podemos destacar:

La eficiencia en las operaciones. Sigue siendo uno de los ámbitos en los que existen mayores oportunidades de avance tanto por el aprovechamiento de nuevas tecnologías, como por la centralización, racionalización y automatización de procesos. Los grandes ajustes que ha provocado la pandemia, unidos a la dificultad para contratar y formar personal plantean una importante oportunidad a fin de cuestionar y rediseñar procesos y las soluciones que los soportan, de manera mucho más eficiente y efectiva.

El reposicionamiento de producto al alza y la apuesta por las experiencias de valor para nuestros clientes. Es un ámbito en el que nuestro mercado tiene todavía mucho recorrido en comparación con la oferta de otros países y marcas. Adicionalmente, nos permite enfocarnos en los sectores de demanda de mayor valor y más resilientes ante los retos macroeconómicos.

La sostenibilidad. Si bien podemos constatar que la nueva normalidad postpandemia, sobre la que tanto se especulaba, no ha acabado de resultar tan disruptiva, está claro que hacer una apuesta clara por la sostenibilidad no solo supone una necesidad ineludible, sino que también es una fuente de oportunidades de diferenciación y optimización que no podemos dejar de aprovechar.

La digitalización y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Este continúa siendo un ámbito clave tanto por el camino a recorrer, como por las oportunidades que ofrece a corto y medio plazo. Hay que destacar la importancia que tendrán, en ese corto plazo, las soluciones de robotización e inteligencia artificial, debido a los grandes avances en el acercamiento de dichas tecnologías a su aplicación real y efectiva en procesos de negocio/transformación.

En resumen, después de un año muy complicado en el que hemos recuperado y superado los indicadores prepandemia, empezamos un ejercicio, con un elevado grado de incertidumbre, pero con grandes oportunidades por delante que es preciso aprovechar. España está en una gran posición para lograrlo.