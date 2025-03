El secreto del amor a la vida

Comenta Compartir

Si no te enamoras de la vida, la vida no se enamorara de ti. Ese es el secreto del amor romántico. Todo un misterio. Soy ... defensor de la verdad, el amor, la libertad y a actividad sincera que hace el camino –no exento de piedras– el más adecuado para ser un poco más feliz, Porque la felicidad completa es difícil de conseguir en este mundo cruel. La soberbia, el orgullo, la vanidad o la altanería no le llega a las suelas de los zapatos a la sencillez y humildad. Ortega y Gasset dijo hace más de un siglo que el hombre español es infinitamente soberbio y, sobre todo, cuando se dedica a la política se comporta con humos de grandeza y arrogancia. Por eso el sabio no se reconoce por todo lo que sabe, sino por todo lo que ama. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice, Siempre escucha para aprender. Quien no entienda tu silencio, probablemente no entenderá tus palabras. Cuando empieces a reconocer lo mucho que no sabes, es mucho más probable que escuches y observes, en lugar de decir lo que crees que sabes. El silencio es un don precioso. La calidad de un corazón sabio no reside en cuánto amor puede dar a uno, sino en cuantos unos caben en ese corazón.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora