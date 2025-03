¡Al rico agua!

Comenta Compartir

Hace unos días, mientras caminaba por las calles de Santander, tras una noche de lluvia, y mientras sorteaba algún charco, un torrente de agua venía ... hacia mí desde el final de la calle, en ese agua de repente me he visto yo, pequeña bañada por ese caudal de agua tirada al suelo sobre calles limpias, en una ciudad dónde se limpia sobre lo limpio... y con agua. El corazón de extremeña se me estremeció de pronto, agua desmedida tirada a diario sobre las bonitas calles de un Santander privilegiado, desigual y desequilibrado. Reflejo del norte y el sur, sin compartir objetivos, retos ambientales o ecológicos. Lo mío es mío y tu problema es sólo tuyo... Los norteños bajan en manadas al sur, pidiendo sol, servicios baratos y asegurarse el buen tiempo. Luego se ríen de las diferencias de temperatura, del calor y de nuestras vidas al fin y al cabo. Son mejores porque tienen agua, miran por encima de hombro, sin saber que es un problema global y lo peor de todo, sin valorarlo, ni conocer su gran riqueza. Lo verde es verde, ¿siempre? Nunca he derrochado el agua, desde pequeños en la escuela de Mérida nos enseñaron a valorar cada gota de agua, entendiendo nuestro origen y las diferencias, siendo conscientes del problema si falta y valorando su importancia. Con esas herramientas que nos daba la educación, seríamos capaces de ser un poco más 'ricos' cuidando lo poco o mucho que tenemos, pero valorando lo que somos y buscando soluciones. Nuestro planeta se conformó solo, se dividió poco a poco, haciendo más ricos a unos y a otros, más luchadores... A mí hoy al ver correr ese agua, se me cayó una enorme lágrima seca.

Cartas a la directora