La Iglesia católica conmemora hoy el día de los Santos Inocentes en honor a los niños asesinados por orden de Herodes I el Grande después ... del nacimiento de Jesús en Belén, hecho que tuvo lugar tras la visita de los magos de Oriente al rey y que fue consecuencia del celo patológico que Herodes tenía de su poder. La noticia del nacimiento de un ser presumiblemente poderoso lo llevó a querer terminar con él a costa de la muerte inocente de otros muchos niños.

Hay que tener en cuenta que la Iglesia conmemora los acontecimientos que tuvieron lugar en torno al nacimiento de Jesús en fechas arbitrarias, dado que la supuesta matanza debió tener lugar después de la llegada de los magos de Oriente, según el Evangelio de Mateo. Puesto que la iglesia celebra la Epifanía el 6 de enero, los Santos Inocentes deberían conmemorarse después de esa fecha.

Al margen de la elección parcial de los días clave, lo cierto es que no hay constancia histórica del hecho. El historiador Flavio Josefo, que vivió entre el 37 y el 101 después de Cristo, trata la figura de Herodes I el Grande y lo presenta como un ser despiadado que no dudó en asesinar a varios familiares por la sospecha de que trataban de sustituirlo en el trono. Por la descripción que hace del rey, resulta extraño que Josefo no mencione un episodio tan destacado como la orden de asesinato de todos los niños nacidos en Belén en aquella época.

Las biografías recientes de Herodes dudan del hecho y lo consideran un relato legendario, aunque la matanza sea absolutamente coherente con la vida y hechos del rey. Hay quien justifica la ausencia de noticias al respecto a que Belén era un pueblo pequeño y que el número de niños varones de menos de dos años no superaría los veinte. En cualquier caso, no hay documentación que soporte ni niegue su historicidad.

La tradición hispanoamericana de realizar bromas durante el día de hoy se debe, posiblemente, al sincretismo que sirvió al cristianismo para asimilar las fiestas paganas. En el Imperio Romano, durante las Saturnales, era costumbre que los amos y los esclavos intercambiaran los papeles por unos días. Esa tradición derivó, en la Edad Media, en la Fiesta de los Locos o en la Fiesta del Obispillo, en la que se ponía a un niño como obispo y durante un día se generalizaban las bromas. Es una costumbre que en los países anglosajones se celebra el 1 de abril (April Fools' Day).

El hecho de hacer coincidir ambos días, el de los Santos Inocentes y el de las bromas, puede tener la evidente intención de tildar de inocente a quien sufre la mofa. En algunas zonas de América no se debe prestar dinero el Día de los Inocentes, pues existe la costumbre de no devolverlo: «Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar». Estos son los vericuetos de la Historia: de la desconfianza de Herodes hasta un muñeco de papel en la espalda.