Santiguarse

Me importa más lo que diga EH Bildu que lo que diga el Papa. Que el Papa hable de las suegras me parece normal en ... este Papa. Me sorprendería que tuviera algún pensamiento complejo sobre algo, ya fuera sobre el dogma o sobre la harina de trigo. Bildu decidió ayer apoyar al Gobierno. Lo importante no es que lo apoye, es que el Gobierno necesite el apoyo. Cuando el teatral Rufián dijo a Sánchez que llamara a Casero seguramente sabía que la participación de ERC no era necesaria para sostener el andamio del sanchismo. Era sólo un paripé. No voy a criticar al Papa por su salud, por la de sus rodillas. Pero como escribió García Martínez, la principal virtud del Papa es la capacidad de arrodillarse y un Papa que no se arrodilla parece menos Papa. Concha Velasco dice que se santigua estupendamente, que hizo de Santa Teresa. Yo he dejado de santiguarme escandalizada por gente como Bildu sosteniendo a Sánchez y he empezado por el Papa y sus suegras.

Opinión HOY