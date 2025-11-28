Una calle para José Marcelo Muriel

Comenta Compartir

Me dirijo a usted con el propósito de dar a conocer y promover una iniciativa ciudadana que considero de gran relevancia para reconocer el legado ... industrial de nuestra ciudad: proponer el nombramiento de una de las nuevas calles en la ampliación del polígono industrial de las Capellanías con el nombre de José Marcelo Muriel Fernández, por su trayectoria ejemplar y su contribución desinteresada al desarrollo económico de Cáceres. Marcelo Muriel, ingeniero industrial cacereño nacido en 1949, dedicó más de 40 años de su vida a impulsar la industria en Cáceres. Desde 1973, como director técnico y posteriormente gerente de Catelsa Cáceres, lideró la transformación de una modesta fábrica de piezas de caucho en un referente internacional del sector automovilístico. Su labor no se limitó a la empresa: Muriel abogó incansablemente por el desarrollo industrial de Cáceres, defendiendo infraestructuras como la Ruta de la Plata y participando en foros para fomentar inversiones y mentalidad empresarial en la región. En un momento en que Cáceres apuesta por su futuro industrial con esta ampliación, nombrar una calle en honor a Marcelo Muriel sería un gesto de justicia y un ejemplo para generaciones futuras. Invito a los lectores, empresarios y autoridades a sumarse a esta iniciativa: podemos elevar una petición formal al Ayuntamiento de Cáceres para que considere esta propuesta en el planeamiento urbanístico de Capellanías II.

Temas

Cartas al director