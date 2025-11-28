HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 27 de noviembre, en Extremadura?
Cartas al director

Una calle para José Marcelo Muriel

Santiago Rodríguez Agúndez

Cáceres

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Me dirijo a usted con el propósito de dar a conocer y promover una iniciativa ciudadana que considero de gran relevancia para reconocer el legado ... industrial de nuestra ciudad: proponer el nombramiento de una de las nuevas calles en la ampliación del polígono industrial de las Capellanías con el nombre de José Marcelo Muriel Fernández, por su trayectoria ejemplar y su contribución desinteresada al desarrollo económico de Cáceres. Marcelo Muriel, ingeniero industrial cacereño nacido en 1949, dedicó más de 40 años de su vida a impulsar la industria en Cáceres. Desde 1973, como director técnico y posteriormente gerente de Catelsa Cáceres, lideró la transformación de una modesta fábrica de piezas de caucho en un referente internacional del sector automovilístico. Su labor no se limitó a la empresa: Muriel abogó incansablemente por el desarrollo industrial de Cáceres, defendiendo infraestructuras como la Ruta de la Plata y participando en foros para fomentar inversiones y mentalidad empresarial en la región. En un momento en que Cáceres apuesta por su futuro industrial con esta ampliación, nombrar una calle en honor a Marcelo Muriel sería un gesto de justicia y un ejemplo para generaciones futuras. Invito a los lectores, empresarios y autoridades a sumarse a esta iniciativa: podemos elevar una petición formal al Ayuntamiento de Cáceres para que considere esta propuesta en el planeamiento urbanístico de Capellanías II.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  2. 2

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  3. 3

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  4. 4 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  5. 5

    La UEx se posiciona como la mejor universidad de España en dos disciplinas científicas
  6. 6

    Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial
  7. 7 Hallan muerta a una joven de 25 años en Málaga en un nuevo crimen machista
  8. 8 Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras un fallo en el tensor de la gran guirnalda
  9. 9 Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz
  10. 10 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una calle para José Marcelo Muriel