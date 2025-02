Reflexiones desde el tren

Comenta Compartir

Atasco en Atocha a las 6.25. Los accesos en coche a la estación y la propia estación a reventar. El AVE en el que ... viajo a Sevilla a las 7.00 ha puesto el cartel de 'no hay billetes'. Lectura A) España va bien, bajando las cifras de paro y saliendo de la crisis. Lectura B) Los que más producen deben machacarse para ganar buenos sueldos que paguen los suficientes impuestos (nunca lo son para el voraz fisco) que mantengan este sistema actual que es muy injusto y desigual. Lectura C), que es la más triste, nadie en el vagón por debajo de 40 años, los jóvenes como mano de obra barata y renovable (como la energía solar) ya que los que viajan, cierran los negocios y van a reuniones importantes son los del 'baby boom'. La única millenial del vagón es una azafata (por cierto no española). Lectura D) esa misma azafata me dice que el AVE equivalente de Sevilla a Madrid también va igualmente lleno. El número de pasajeros por trayecto incluye ahora a dos operadores más Iryo y Ouigo y van también a tope aunque salen media hora después.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora