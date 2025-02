¿Por qué los japoneses no viajan a la región?

Comenta Compartir

Tres señoras japonesas de viaje por España, una de ellas habla español e inglés (la más joven) y las otras dos señoras son su madre ... y su tía respectivamente. El motivo de su viaje es conocer España y los lugares literarios por los que su mente ya ha viajado. Dicen que la vieja Europa tiene esto que puedes recorrer España, Francia o Alemania (curiosamente no incluyen Italia) buscando sus propios recuerdos de sus lecturas. Les he recomendado a Mauricio Wiesenthal, que no lo conocían.

Con respecto al tren (de ahí mi reflexión) es que estas señoras solo viajan a los sitios donde hay AVE, ya que en Japón es así y tienen buenos trenes como en España. La cosa es que se van a perder cosas como Mérida (les he explicado la importancia como capital sur del imperio romano) y la propia Cáceres, con su fundación Helga de Alvear y su templo gastronómico de Atrio. Estas cosas nos las perdemos por no tener el tren. Para completar, va la anécdota: su modus operandi de viaje es bueno: a la ida, una maleta grande llena y una mediana vacía. La mediana la utilizan para los viajes intermedios (hoy duermen en Sevilla y mañana en Córdoba, se pierden también la Alhambra por el 'No tren') y luego la llenan a la vuelta con las cosas que comprarán aquí que, en su caso, serán recuerdos de sus libros. Por cierto, el único viaje que harán en coche es a ver los molinos de Don Quijote en Campo de Criptana. La nota comparativa peor es que viven en Tokyo y la hija, que es la única que trabaja, tarda una hora de ida y otra de vuelta en transporte público para ir al trabajo y además con trenes y autobuses llenos, aunque ella dice que allí hay bastante silencio y calma aunque vayan llenos.

Cartas a la directora