Faltan árboles en Badajoz

Las previsiones son de veranos cada vez más calurosos. Para proteger a las personas que habitamos las ciudades, todas las organizaciones internacionales recomiendan la plantación ... masiva de árboles. Sin embargo, el alcalde de Badajoz, como si la mayoría absoluta en elecciones le hiciera detentar la Verdad, se niega a que se planten árboles, incluso los de porte más discreto ( naranjos, por ejemplo) en el foso recién recuperado para la ciudad. Sostiene que, de hacerlo, no se podría contemplar la muralla. Me pregunto quién, desde mediados de mayo hasta principios de octubre, se arriesgará a pillar una insolación paseando por allí. Barriadas enteras llevan décadas sin árboles en sus calles. Los de San Francisco soportan talas bárbaras, de modo que empiezan a dar sombra efectiva en agosto. La avenida Ramón y Cajal desde Colon hasta Correos es un erial durante casi todo el día. San Atón es una plaza muerta en verano por no tener sombra. Hay muchos árboles en Badajoz, pero se necesitan muchos más y no continuar con esta política arboricida. Es cuestión de bienestar y de supervivencia.

