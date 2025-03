Contra la sanidad pública

Comenta Compartir

No es la primera vez que se comete un atropello contra los profesionales de la medicina en Madrid, no quedan muy lejos aquellas manifestaciones denominadas ' ... Mareas blancas' donde estos profesionales y personas que, de forma individual, reivindicaban los derechos a una digna sanidad pública. Por desgracia, la memoria es muy corta y muchos ciudadanos y ciudadanas de la capital de España vuelven a tropezar con la misma piedra concediendo el voto al mismo partido cuyo objetivo siempre ha sido primar a la sanidad privada frente a la pública. El término «libertad», que de manera incansable repetía la presidenta de la comunidad madrileña, va mucho más allá del concepto que Isabel Díaz Ayuso utilizaba como mensaje electoral. La palabra libertad, señora Ayuso toma mayor significado cuando las personas tenemos la sanidad pública garantizada, porque eso es lo que nos hace más libres, seguros e iguales. No hay derecho a atacar a los profesionales de la sanidad pública, a condenarlos a un estado de ansiedad que, no solo repercute en su salud, sino en la de las personas que a diario acuden a los centros de salud, ya sea de primaria, a centros de urgencias u hospital. Esos profesionales son los mismos a los que, en pandemia, se les aplaudía a rabiar y es injusto que Ayuso y sus lacayos los insulten y se inventen que hacen boicot porque ellos prometen y acatan un código deontológico que está por encima de todo cuanto ustedes pretenden desvirtuar.

