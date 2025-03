Y de la sangre derramada, ¿qué?

Muchas cosas nos han confundido y alarmado, amén de la guerra de Ucrania, la inflación, que, lamentablemente, se alargarán en el tiempo, como fueron los ... acuerdos del Congreso de los Diputados por los que los herederos de ETA pasaron a formar parte de la Comisión de Secretos del Estado y a deambular entre ellos, y lo conseguido por ERC del Gobierno: la supresión del delito de sedición (24/10/2022) y la rebaja en la malversación. A partir de ahora cualquiera podrá levantarse contra el Estado y será considerado como aquellas algaradas de los mozos el día de su sorteo para el servicio militar de antaño. Además, han pasado otras cosas como el asunto Pegasus, que causó cierto revuelo, pero fue solo una cortina de humo, pues el objetivo era debilitar al Estado y se consiguió; otro, y no poco importante, fue el cambio político sobre Sahara Occidental o la entrada en vigor de la cuestionada Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual (del «solo sí es sí»). Entre unos y otros asuntos, todos importantes, me ha sorprendido que a las víctimas del terrorismo se les haya enviado por correo la medalla «con la que la sociedad española rinde testimonio de honor y memoria a todos aquellos que han padecido directamente la violencia terrorista».

Los que teníamos algo más que uso de razón cuando llegó la Transición, aspirábamos a un desarrollo en libertad y democracia. Todos nos considerábamos iguales como españoles y patriotas que esperábamos una España política bien diferente de la que habíamos vivido, tanto que, creo, fuimos optimistas en exceso y no nos faltó poca ensoñación. A años vista, da la impresión de que algunos fueron a lo suyo y de lealtad constitucional nada y otros continuaron con el terror y la muerte con más virulencia que en épocas anteriores.

Muchos ideales y esperanzas quedaron por el camino como lo hicieron muchas víctimas del terrorismo, cuyo reconocimiento social, no institucional, estará siempre pendiente. No olvidemos que durante la Transición política la masacre de ETA fue aún mayor, evidencia de que la democracia no iba con ellos. Después de lo visto no parece que sirviese de mucho la sangre derramada. ¿De qué sirvieron tantas vidas inocentes segadas, tanta viudedad y tanta orfandad generadas? Para nosotros serán muertes lejanas, pero para sus deudos estarán siempre presentes y serán siempre actuales.

La izquierda durante mucho tiempo miró hacia otro lado. No me atrevo a decir que frivolizase ante la tragedia, pero no faltó en algunos un rictus en los labios no de pena, sino cercano a la sonrisa no exenta de cierto cinismo de que «algo habrían hecho» y donde la equidistancia era sinónimo de complicidad. La actuación del Gobierno actual a favor de los miembros de ETA es triste y turbia, dando la impresión de que estos han pasado de verdugos a héroes. Así son recibidos en el País Vasco y todas las autoridades mirando hacia otro lado. Reinserción sí, pero no cachondeo.

No participo en esa libertad que ampara el aplastamiento del débil, las víctimas, y eleva a categoría de héroes a los miembros de una banda, pues nunca hay razón suficiente para la muerte. La Constitución anula la pena de muerte (Art.15), pero en algunas zonas de España ensalzan y vitorean a quienes sin mandato alguno de la sociedad, del Estado, la ejecutaron. No podemos defender ni la ley del talión ni la de la selva, solo la emanada de la Ley y aplicada por los tribunales de justicia. Salvo contadas excepciones familiares, que han mantenido «ni olvidarían ni perdonarían», todos recurrieron o se refugiaron en su dolor deseando que su víctima fuera la última. ¡Qué grandeza!

Acerquémonos a la historia española de la segunda mitad del siglo XIX y observaremos que los nacionalismos encontraron aliento y protección en el irracionalismo frente a la modernidad del liberalismo de la época. Y desde entonces, los mitos han crecido y con ellos la ensoñación de la diferencia y la superioridad frente al «maketo» o al «charnego». Estamos ante un nudo gordiano que requerirá no el uso de la espada de un nuevo Alejandro, sino el de la Ley, pues la vía de la cesión continuada con la esperanza de aplacar al monstruo no ha tenido éxito, sino que ha crecido como las cabezas de Medusa.

La sociedad española olvidó pronto a héroes como Miguel Ángel Blanco, Francisco Tomás y Valiente, Ernest Lluch u Ortega Lara, por citar solo algunos casos, frente a los que la sociedad española respondió unánimemente, pero pronto fueron relegados, incluso por los suyos (no me refiero a sus familiares, para quienes siempre estarán presentes, sino a sus próximos ideológicos) que también fueron víctimas. No sé a dónde fueron a parar aquellas manos blancas, que se contaban por miles. ¿Dónde la unidad de los «demócratas»? ¿Dónde la solidaridad frente a sus compañeros asesinados?, porque compañeros suyos son los que han antepuesto el ejercicio del poder político, alianzas y apoyos a su memoria. Si no existe ni esa solidaridad, qué podemos esperar para los demás.

Dudo que la sociedad española ganase la guerra, aunque saliese victoriosa de algunas batallas. ETA dejó de matar, pero a cambio de qué: estar en las instituciones. Las víctimas y sus familias perdieron, pues han sido postergadas y no puede haber peor derrota que el silencio y el olvido. Se preguntarán dónde fue a parar el sacrificio y el heroísmo de los suyos. Fueron héroes, pero su sangre derramada no alimentó olivos plantados para la paz, sino que fue limpiada, porque molestaba.

Sobre ellos también ha pasado el secante del tiempo y el olvido, que casi todo lo borra y, si pasó, no me acuerdo. Algún monumento trata de recordar su memoria, pero, en algunos casos, la gente no sabe de qué se trata y lo que no se conoce no puede amarse. Se han escondido las víctimas y sus deudos, porque tanto unas como otros molestaban. Hasta ahí llega el egoísmo humano. Murieron por nuestra libertad y ni les recordamos. A las medallas, que debieron ser impuestas, enviadas por correo, se une la aprobación de la Ley de Memoria Democrática con la colaboración de EH-Bildu, que ha puesto corrección a la Transición política y sus esperanzas. Una claudicación ante quienes sembraron el solar patrio de muerte, que pasan a ser intérpretes y fedatarios de la «verdad histórica», que se presentará como dogma y «verdad revelada». ¡En eso estamos!

El pasado día 7 de enero se celebró una manifestación en Bilbao a favor de los presos de ETA convocada por Bildu y ERC. ¿Queda alguno?