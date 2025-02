Comenta Compartir

Basada en novela de Morris West, autor asimismo de El Abogado del Diablo, 'Las sandalias del pescador' es una película que no me canso de ... ver. Una preciosa utopía, que da cabida a las tensiones del Vaticano, la lucha por el poder e incluso al alter ego de Theilard de Chardin, el teóloogo rebelde que, si no acabó en la hoguera como Giordano Bruno o Miguel Servet, fue porque esas cosas ya no se llevaban, encarnado en el padre Telemond. Al Vaticano ha ido Yolanda Díaz, vestida de monja post-conciliar, aunque una falda hubiera sido más adecuada. No ha sido una reunión de comunistas, como se ha dicho, aunque tampoco los comunistas del partido vivían nada mal. El Papa ha renunciado a las «mulas», esos zapatos de finísimo tafilete con un diseño exclusivo. Y a poco más. Si el Papa de la película quería enajenar las piedras preciosas de la triple tiara para paliar la hambruna en Asia, el Papa Gregorio no se atreverá a la décima parte. Ya en tiempos de Pablo VI se suprimieron las guardias del Palatino y el Quirinal. Pero la púrpura de los príncipes de la Iglesia continúa y la reunión entre el Papa y la dirigente comunista ha sido cordial, que viene de cors-cordis, corazón, y ahí queda todo. Renunciar a sus plácidas vidas por un compromiso mayor; va a ser que no.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora