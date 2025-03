Sancho y la metamorfosis

Comenta Compartir

Gobernaba Sancho en aquella isla Barataria, escenario de prodigiosos acontecimientos, y uno de ellos era que el rústico escudero se comportaba en el cargo con ... más juicio y prudencia de lo que cabía esperar de él. Me interesa traer aquí un párrafo de ese capítulo (XLIX), cuando se dice: «Todos los que conocían a Sancho Panza se admiraban oyéndole hablar tan elegantemente, y no sabían a qué atribuirlo, sino a que los oficios y cargos graves, o adoban o entorpecen los entendimientos». Obviamente en Sancho el cargo adobaba, enriquecía sus entendederas. Creo yo que Cervantes plantea en ese pasaje algo que es evidente: que la ocupación, el desempeño de un cargo, conforman y transforman la personalidad y el comportamiento de quien lo ocupa. Para bien o para mal. Aunque también se puede pensar que el cargo lo único que hace es potenciar y desarrollar lo que escondido estaba antes de desempeñarlo. Sobre todo para mal, y si no, ahí tenemos a los dictadores, en ejemplo supremo, o, en ejemplo más pedestre, al patán nombrado alguacil de un villorrio que se transmuta en un dictadorcillo no más comienza a ejercer de «autoridad».

El ejercicio del poder no es inocuo, no es un simple trabajo que se desempeñe en horario de oficina y que, al atardecer, permita al ejerciente retornar a casa cansado pero idéntico al que lo inició por la mañana. Hay en los cargos, especialmente en los políticos, un componente mágico que metamorfosea al inquilino de turno para, tras el correspondiente proceso, hacer de su ocupante una bella mariposa, cuando se ingresó de simple escarabajo. Aunque, es lo más frecuente, se da el proceso al revés, y hay quien accede como grácil renacuajo y en poco tiempo deviene en asqueroso sapo, obeso, verrugoso y, encima, de piel venenosa. Y es sorprendente que muchos políticos, tras cesar en su tarea, milagrosamente regresan a su ser anterior como si la metamorfosis hubiera sido una enfermedad temporal. Me pregunto si exagero o llevo algo, o mucha razón. Y en ese caso, sería interesante adivinar por qué ostentar un cargo supone casi irremediablemente una transformación personal, e incluso de apariencia. Aquel Pablo, aquella Ayuso, este Pedro mutando su vestimenta y su discurso. Hay un refrán, «el hábito no hace al monje», que usamos para indicar que no debemos fijarnos en la apariencia de las personas sino en sus dotes y cualidades escondidas bajo la carcasa exterior. Con toda modestia, me gustaría también que se le diese un segundo y novedoso uso: el hábito (el cargo), no necesariamente convierte en monje (persona apta) a quien lo ejerce. Ser alcalde de una ciudad, por ejemplo, parece que implicaría ser comedido, respetuoso con todos los vecinos, inteligente en imaginar alternativas realmente viables, eficaz en la solución de los problemas comunales, cuidadoso con el patrimonio tanto de lo urbano como del entorno, inasequible a la corrupción, trabajador incansable… Pues a ver dónde encontramos semejante mirlo blanco. Acabo con otra frase de Sancho en ese mismo capítulo: «Yo gobernaré esta ínsula sin perdonar derecho ni llevar cohecho y todo el mundo traiga el ojo alerta y mire por el virote (atienda a lo que importa)…».

