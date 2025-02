Comenta Compartir

Si no fuera porque el ciudadano es siempre quien paga, el espectáculo del Gobierno de coalición sería de palomitas. Las cosas que Sánchez hace a ... España también son las que hace a los especímenes de Unidas Podemos en el gabinete. Aunque sean diferentes. La reforma laboral va a ser solo la puntita. Guerra sí, gracias, como nuestros compañeros de la OTAN. Y ahora a los saharauis que les den. Una torta y otra torta, como Codeso a Santos. Sin embargo, los otros, con algún ojo morado y su cantinela de «el Gobierno de coalición no corre peligro», que traducido al 'podemí' es el marxista «tengo unos principios, pero si me los revientan tengo otros». A Boris Johnson lo han puesto verde por equiparar el 'brexit' a la resistencia en Ucrania. Haciendo otra burda comparación, los ministros de UP son la resistencia en el Gobierno. Si se rinden, si se cansan de los mamporros, gana Sánchez. Siempre gana Sánchez, como Belén Esteban en los 'reality shows'.

Opinión HOY