Sánchez o el parasitismo político

Lo comprendí de inmediato cuando mi querido primo Jacin me explico lo de las relaciones interespecificas o de conjunción entre las especies. Estaba todo clarísimo pero yo no lo veía, es la diferencia entre los conocimientos de un ingeniero aeronáutico y un simple letrado como ... yo. Ahora entiendo el fallo de Casado y ¡cómo no! que un gallego fuese el que diese con la «i» para ponerle el punto, como así lo hicieron cuatro de ellos, con independencia de sus éxitos o no, en los 80 años últimos de la historia de España. Casado erró al considerar a Sánchez de la misma especie y así lo trató, permitiéndole exhibir su chulesca mentirosa e insultante verborrea, escapándose de lo esencial. Núñez Feijóo en el Senado con un simple «esto hay» lo desorientó, no consintiéndole la divagación y el palabreo ¿pero le desenmascaró y dejó al descubierto su especie? Esto es importante saberlo porque las relaciones pueden ir desde un mutualismo beneficioso a un parasitismo perjudicial. Es claro que hasta ahora el sanchismo no es otra cosa que una plaga de insectos hematófagos políticos que en el tiempo que lleva está dejando a España sin alma y esquilmándole su gloriosa historia a cambio de nada, dejándola exhausta a merced de astutos depredadores que ya están enseñando sus colmillos para llevarse la tajada que creen que les corresponde de lo que hasta ahora ha sido una patria común, como lo es Francia, Italia y la misma Alemania con sus lander. No es fácil cambiar la especie, ni trocar, como se diría en 'La venganza de don Mendo' de «hermosa crisálida en mariposa sintética». Así que Feijóo deberá ir a la extinción de la especie, acabando no solo con Sánchez sino con los muchos mamandurrios que le siguen y los depredadores que le acompañan. Quizás sea poco ecológico pero se salva España y la democracia.

Cartas a la directora