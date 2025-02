Sánchez, el mejor

Comenta Compartir

El otro día comentaba yo en este mismo periódico que todo lo que se bendecía normalmente es porque era bueno y me refería concretamente a ... nuestro presidente, el señor Sánchez, ya que después de 72 años de la fundación de la Internacional Socialista, que se produjo el 30 de junio de 1951 con sede en Londres, ha tenido que ser precisamente él el primer español en ostentar ese cargo tan importante en el ámbito mundial. La ostentación de ese mando tiene mucho que ver con lo que él representa para nuestro país, ya que la Internacional Socialista responde a todo lo que huela en contra de la socialdemocracia, el progresismo, etc., aunque algunos no quieran entender la importancia del puesto que representa.

Y por lo que respecta a romper el país, ya hubo quien lo hizo y hoy todavía hay quienes los veneran como si fueran santos, o es que ya no nos acordamos del señor que nos metió en la guerra de Irak con los pies en alto de la mesa, o el partido que por corrupción está imputado y tuvieron que sacar a su presidente de La Moncloa con una moción de censura. También quiero recordar que los nacionalistas populistas, independentistas, etc., si están en el Congreso, es porque han sido elegidos democráticamente por el pueblo y eso no podemos olvidarlo, en cambio el PP ha llegado demasiado lejos sin cumplir la Constitución con el CGPJ; aunque si estoy de acuerdo en que nos tenemos que atrever a eliminar a los que cultivan la maldad, el insulto, la división y el chantaje, que son los que traen los problemas en este país y no son pocos. Lo que sí es verdad es que desde el Gobierno se está demostrando que las cosas se pueden hacer bien, se puede recuperar la economía y hacer frente a una pandemia desde un gobierno de izquierdas; porque a pesar de todas las dificultades, España ha sido capaz de conseguirlo y avanzar; con volcán y sin volcán...

Temas

Cartas a la directora