Sánchez litigante

Comenta Compartir

El presidente Sánchez optó ayer por no declarar ante el juez instructor Juan Carlos Peinado en el procedimiento que éste sigue sobre las actividades de su esposa Begoña Gómez acogiéndose al derecho que le asistía para rehusar ofrecer testimonio en una causa que afecta tan ... directamente a su mujer. Pero no está tan claro que el jefe del Gobierno pueda prevalerse de tal condición para querellarse contra el magistrado, nada menos que por prevaricación judicial y a través de los servicios de la Abogacía del Estado, en un caso que no compromete la institucionalidad de su posición sino las actividades de su cónyuge. Independientemente de los pareceres que suscite la actuación jurisdiccional de Peinado en el ámbito de la opinión pública, el Estado de Derecho brinda en nuestro país todos los recursos imaginables para reclamarse como un sistema de garantías. Incluida la posibilidad de que el presidente del Gobierno opte por querellarse contra el instructor de la causa que pesa sobre su esposa, Begoña Gómez. Pero es evidente que al hacerlo pone cuando menos a prueba la división de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, pudiéndose abstener de interponer una querella nada menos que por prevaricación judicial.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión