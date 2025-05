Sánchez en su camino bolivariano

Comenta Compartir

Sánchez estaba hasta ahora recorriendo, o se lo estaban haciendo recorrer, taimadamente, el camino bolivariano, pero despojado ya de la careta, supuestamente democrática, bajo la ... que oculta su cínica política sonrisa, al igual que lo hacían los comediantes griegos. No hay día ahora que de forma descarada y exento de los frenos que todo un buen gobierno debe tener, no se lance con los suyos a una carrera desembocada, de la que los inocentes ciudadanos dicen no saber a dónde nos conduce, pero que sí lo saben muy bien él y sus socios, que no es otra que arrancar a España sus raíces cristianas y suprimir su verdadera memoria histórica para dársela en bandeja al comunismo, tras un periodo de anarquía institucional en el que sin remedio vamos abocado Sánchez cree estar gobernando. Es mentira. Solo está en La Moncloa. Son sus socios los que manejan el Estado. Firma los decretos-ley, y deja sus votos parlamentarios para que los Bildu, los ERC y los podemitas se sientan satisfechos y le acunen en el sillón; apuntándose ya peligrosamente signos dictatoriales bolivarianos, como es su pretendida incursión en el poder judicial. Le pierde la soberbia ¿O no? A lo mejor forma parte de un inteligente tinglado, donde como peón –mejor marioneta– es el martillo con que romper la España que no cayó en manos del Frente Popular, pues tumbarla ahora sería más fácil, al haber precedido un cultivado falso liberalismo de estereotipados reconocimientos de derechos y de un humanismo anticristiano, donde la inteligencia se arrodilla ante el propio hombre material sin alma. Esa es la gran batalla de la extrema izquierda y su polichinela es Sánchez. Conviene vigilar sus sayonas actuaciones y no dejar rastro de su persona en las urnas.

Temas

Cartas al director