Sánchez camina de nuevo

Comenta Compartir

A Pedro Sánchez, presidente del Gobierno por la gracia de comunistas, separatistas, viejos terroristas y socialistas apaniaguados, porque gran parte de los demás están mirando ... hacia al otro lado y los buenos no saben dónde esconderse, ya le ha entrado el cosquilleo y el nerviosismo por las elecciones. Por ello, valiéndose del poderío que ofrece una presidencia del Gobierno, se ha lanzado sin disimulo a conseguir lo que obtuvo en su día con malas artes. Tampoco ahora va de demócrata santito, y sí de endemoniado funámbulo y de dador de prebendas a aquellos que le voten y, desde luego, a los que a posteriori sepan sumarle una confianza que el voto popular no le ha querido otorgar. Lo mismo que en el pasado, pero ahora pudiendo adelantar lo que prometa y comprometa, ya que ahora él tiene la llave de la caja y la capacidad de abusar, promulgando decretos-ley a petición de los consumidores. Va de chamarilero, de comerciante de sueños que no se cumplen y de administrador infiel de España al entregar a sus enemigos parte de su esencia y mucho de la cosa común de todos los españoles. España debe zafarse de tal personaje y de aquellos que le siguen. Los extremeños bien sabemos a dónde llegan las promesas de Sánchez y afines. La tremenda desvergüenza del AVE es una punta del iceberg del olvido y falta de respeto hacia nuestra región de él y compañeros mártires por mucho que reiteradamente se les vote.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora