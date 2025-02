Sánchez no es bueno para España

Comenta Compartir

Referente a una carta publicada en esta sección sobre el agua bendita que es nuestro presidente del gobierno, quiero dar mi opinión. Con todos mis respetos hacia el señor que la escribe, no me puedo explicar tanta alabanza por el nombramiento de Pedro Sánchez como ... presidente de la Internacional Socialista. Actualmente la Internacional Socialista es lo más parecido a una agencia de viajes y ese cargo no desarrolla nada que merezca la pena para nuestro país. Pedro Sánchez nada tiene que ver con la socialdemocracia clásica ni tampoco con el felipismo. Tiene que ver con los separatistas y con los nacionalistas populistas que solo nos han traído insomnio, preocupación, inestabilidad, mentiras e incluso intentan siempre romper el país. A Sánchez los españoles le dan igual, solo quiere conseguir el objetivo de no salir de Moncloa por muchos años. Sánchez no es un buen presidente ni para los socialistas ni para España. Esto lo están viendo hasta los ciegos, no lo ven pero se palpa y se percibe en el ambiente de la mayoría de las ciudades. Esto no le va a salir gratis, aunque algunas encuestas siguen relatando el cuento de la lechera. Lo más mesurado y fundamental es que España sea una casa común donde cabemos todos aunque mande la izquierda, la derecha o el centro democrático o liberales. Nos tenemos que atrever a eliminar a los que cultivan la maldad, la división y el chantaje, que son los que traen los problemas en este país.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora