Sánchez y EH Bildu

Poner la estabilidad del país en un momento crítico en manos de un partido que impulsó la declaración de independencia de Cataluña y del antiguo ... brazo político de ETA es algo más que una arriesgada apuesta: una irresponsabilidad. Pedro Sánchez ha vuelto a comprobar que ERC no es un socio fiable. Y, en medio del mercadeo de apoyos a cualquier precio para salvar cada apurada votación que se ha hecho habitual en el Congreso, parece haber olvidado de nuevo no solo sus promesas, sino que no es inocuo 'blanquear' a EH Bildu al tratarla como una fuerza convencional sin que haya condenado el terrorismo ni roto amarras con su pasado. Por muy contra las cuerdas que estuviese para aprobar proyectos estratégicos, ningún Gobierno español ha llegado tan lejos al naturalizar a la izquierda abertzale intercambiando cromos con ella a la luz pública o promoviendo su entrada en la Comisión de secretos oficiales del Congreso. Su decisivo respaldo al plan anticrisis supone un alivio para el Ejecutivo, pero a costa de rebajar una vez más el listón de la exigencia ética y democrática a la antigua Batasuna. Sánchez tiene otras alternativas, pero parece haberle cogido gusto a jugar con fuego.

Opinión HOY