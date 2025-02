Sánchez audiovisual

Comenta Compartir

Parece que el vanidoso dirigente ibérico pretende acercar su biografía personal a la gran pantalla. Después de padecer una satánica marabunta viruicida, con una campiña ... al borde del exitus, el desorbitado valor de la luz, el carburante etc... Y una luceferina contienda a las puertas de occidente que nos puede impulsar a la tercera catástrofe mundial, no se le ocurre otro menester que dar el brinco al felpudo de los Goya. No me parece éticao ni moral la posible publicación de este 'Aló presidente' a la española. Ya sabemos que le apasiona surcar la atmósfera hispánica a bordo del Falcón y el super Puma, que mantiene un estricto ayuno, que atesora un regimiento de procuradores afines al 'visionario' Tezanos y que se entretiene dictando mandamientos a través del aparato. Debería ocuparse más del padecido proletariado hispano, presentándose al aturdido transportista, axfisiado por el incremento del combustible, al apesadumbrado hostelero, ahogado por el recibo de la luz, a la colosal sanitaria y al incombustible celador. O al agotado campesino y ganadero, acongojados por el mísero valor de sus mercancías y los altos costes de producción. Podría centrarse en recomponer los titánicos rompecabezas que padece nuestra patria y dejar de regocijarse en ser el galán de La Moncloa. Hace unos años se aventuró con las letras y le salió la jugada más o menos a favor. No se confíe demasiado delante de los objetivos ni se fíe de sus 'iluminados' subalternos, ya que le puede salir el tiro por la culata.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión