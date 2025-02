Sánchez, actor

Comenta Compartir

Andaba preocupado porque me parecía que el presidente Sánchez no encontraba su camino, yendo de aquí para allá, desde la ONU hasta el Consejo de ... Europa, pasando por la Federación Internacional Socialista; un lugar donde descansar tras su epigramático (diría Muñoz Seca) viaje por la presidencia del Gobierno, donde la mentira y el engaño han sido institucionalizados con broche de oro en un vagón de tercera del supuesto AVE extremeño. ¿Y cómo no va encontrar un lugar de reposo con ese bagaje de farsas y añagazas? Lo tiene claro, su sitio está en el cine o en el libreto teatral, en seguir el camino, pero en sentido inverso que el utilizado por Reagan o Zelenski, pues ellos dejaron la cámara y el escenario para convertirse en políticos. Sánchez ha decidido rodar una serie como actor principal, cuyo título será 'Yo, Pedro Sánchez' o algo parecido, porque su egocentrismo no admite desviaciones y con guion censurado por alguno de sus 200 asesores, donde lucirá su figura baloncestista, su desgañitamiento preparando la discutida tesis doctoral y otras donde se reflejará cómo se ve abocado, por culpa de una derecha tramontana, a pactar con el comunismo, la izquierda abertzale y los separatistas, con los que logra un buen gobierno de España. Él piensa que será una serie única, que superará los índices de las turcas, y que alguien mangoneará para que le den un Goya como protagonista. Es posible que los Bardem y compañía lo aplaudan y promuevan. Este es el presidente que tenemos, habrá que consolarse pensando en Cánovas, Suárez y Salmerón...

