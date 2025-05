Julio Carmona, hasta el cielo

Comenta Compartir

Enterado del fallecimiento de Julio Carmona, me embarga el dolor y la pena. Él era para mí una persona entrañable que me trataba con un ... cariño infinito. Nunca olvidaré cómo me llamaba para los partidos más interesantes, de la selección española y de otros. Me proporcionaba la entrada y me ponía a su lado y yo era el más felíz del mundo. Espero que ya esté en el cielo, con mi padre y los demás amigos, se merece un buen sitio en la gloria. Espero que cuide desde allí de su familia, de Inma y sus hijos, y de mí. Un abrazo infinito.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director