Sálvese el que pueda

El gran chamán de la Moncloa baraja adelantar las elecciones generales para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales. Él no habita en el mundo ' ... Bambi' de Zapatero y el instinto «killer» le dice que su bonito careto carece de credibilidad para afrontar en solitario, sin riesgos, unas elecciones generales. Sabe que sería un fiasco para su ego y que todas las medidas y despilfarros que, a la desesperada, está tomando el Gobierno, no servirían de nada. A Feijóo, que ya debe andar ojeando colchones, le puede caer una mayoría absoluta, como la que obtuvo Rajoy tras Zapatero, y eso es algo que no puede evitar el bochornoso zascandil que manipula el CIS. ¿Creen que la dudosa credibilidad de Tezanos puede cambiar el giro de una moneda que tienen cruz por las dos caras? El electorado sabe esperar.

La diferencia con Zapatero es que, cuando vio la puerta abierta, salió por pies y Pedro Sánchez, ni a empujones. Aguantará hasta el último aliento, se dejará las uñas en la poltrona. Por eso quiere camuflar las generales con las otras dos, para que la desconcertada base socialista mantenga el pulso y en el río revuelto de las tres elecciones, sacar el menor castigo posible. Pedro Sánchez quiere socializar el fracaso, igual que sus interlocutores etarras querían socializar el dolor. Es peligroso un tipo que carece de escrúpulos, con poder y sin pastillas en los frenos. España es su predio, el PSOE su felpudo y los barones meros mamporrerillos que le llevan la toalla tras sus coitos con el separatismo mercantilista o con el autócrata magrebí. García-Page o «sálvese quien pueda», cree que esa posibilidad hundiría las expectativas autonómicas del PSOE y la descarta con rotundidad, pero si el tenebroso de la Moncloa atisba un beneficio para su persona, las expectativas de los demás se la refanfinfla. Contra la pretensión del adelanto también se posicionan los analistas de cabecera del PSOE, porque hacer coincidir las elecciones generales con las autonómicas y municipales, también perjudica a Vox, en la medida que beneficia al PP y ese es un escenario que no quieren. A más Vox menos PP. Y al revés. El problema de Vox es que sigue siendo solo una marca y, como carece de organización territorial, apenas podrá presentar candidaturas municipales en capitales de provincia y municipios mayores. Y se sabe que en los pueblos un voto arrastra a otro y si no pueden votar una candidatura municipal de Vox, es difícil que seleccionen su voto para las autonómicas y generales. La mejor baza para Vox, la más cómoda, reside en las elecciones generales separadas, para que el candidato «universal» sea Abascal. Solo a Pedro Sánchez le interesa la «juntiña». Pero no hay CIS que tuerza el brazo a la realidad e incluso creo que la desvergüenza de sus «cocinados», perjudican al PSOE en general y directamente el mismo Pedro Sánchez, porque todas las manipulaciones se anotan en su «debe». ¿Para qué mentir si nadie se cree la mentira? Algunos en el PSOE no quieren ver una realidad que los arrollará porque el señor de los pantalones pitillo está amortizado, aunque chapotee y se mantenga a flote, asido a pirañas que lo quieren tanto como a España.

