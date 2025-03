¡Salvemos Cáceres!

Hace unos días el periódico HOY retomaba en uno de sus artículos la cuestión del litio en Cáceres. Claudio Mateos, autor del mismo, hacía un ... análisis acerca de la situación de la extracción del litio de Valdeflores y, según sus noticias, el proceso sigue adelante aunque se realice con pozos y galerías. De ello me alegro y expreso mis deseos de que no se demore.

Confieso que no tengo muy claras las maldades que se le atribuyen a la explotación y extracción del litio.

Veamos: desde el punto de vista paisajístico, a la sierra de la Mosca ya le ha dado un bocado con la circunvalación y contaminado su paisaje con la construcción de viviendas frente a la UEx al tiempo que con la construcción de segundas viviendas en terrenos no urbanizables. ¿Es este el problema? De otro lado, no parece que la extracción subterránea vaya a modificar el paisaje.

Desde el punto de vista económico creo que la explotación y procesado crearán puestos de trabajo mineros e industriales y, según los estudios al efecto, por cada puesto directo surgen tres indirectos. En mi opinión, somos muchos los extremeños que pensamos que el futuro y la solución al éxodo de los jóvenes y menos jóvenes así como del comercio y la hostelería pasa por aprovechar todas las potencialidades, las descubiertas y por descubrir.

No tengo la menor duda de que para fijar a la población hemos de aprovechar todas las oportunidades que se presenten para así superar una economía basada en el funcionariado y en el estacional y volátil turismo, que no creo que sea incompatible con la extracción del litio sino más bien al contrario

Ciertamente no sé en qué perjudica a la ciudad de Cáceres la explotación de la mina de litio. Podemos entender que la industria extractiva vaya acompañada de industrias de transformación; que una vez concluida la explotación se regenere el suelo y la vegetación; que se utilicen todos los medios para evitar la contaminación; todo ello parece razonable, pero negarse a la extracción y procesamiento de un mineral de futuro que puede fijar a la población que, ahora solo, en su inmensa mayoría se dedica sin más posibilidades a la función pública, me parece que no es una opción. Que el tiempo de la extracción es limitado, pues como la vida misma, pero la puesta en marcha de la misma y su posible transformación «in situ» no es una opción, es una necesidad.

Por citar algunos polos industriales, si en Tarragona o Castellón se hubieran negado a poner los respectivos complejos petroquímicos porque contaminaban, probablemente muchos españoles, también extremeños, no habrían progresado, aunque estos últimos lejos de su tierra. ¡Ah! y por cierto siguen teniendo buenos vinos con ocho denominaciones de origen. Si en Huelva no se hubiera construido el complejo petroquímico, muchos onubenses no tendrían trabajo para ellos y sus hijos y, por consiguiente, tendrían que haber emigrado. Y todo ello sin que las fresas de la zona se hayan visto perjudicadas. Si en Algeciras, Puertollano, A Coruña, etc. no se hubieran construido las refinerías y las industrias complementarias, más hubieran sido los expulsados de su tierra, y respecto a la contaminación, el progreso tecnológico actual garantiza en buena medida los posibles y temidos augurios de los agoreros.

Me viene a la memoria la «non nata» refinería de Gallardo entre los términos de Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros y la entonces oposición de sectores que haciéndole la ola a Repsol y el silencio de los más, actuaron contra su realización porque contaminaba; claro que las refinerías indicadas a las que fueron a trabajar extremeños no contaminaban. Cuántos puestos de trabajo y riquezas directas e indirectas se perdieron. Cuántos extremeños se habrían quedado en Extremadura.

Para una vez que en nuestra tierra tenemos algo que codicia «el mundo mundial» por su escasez, valor de futuro y alto precio, la frivolidad debe dejarse a un lado. Los intereses generales deben estar siempre sobre los particulares que quieren condenar a un territorio a la decadencia: 'Salvemos la montaña' es el ejemplo de ello. Dejar la actividad económica a la función pública, sanidad universidad, el volátil turismo y poco más no parece que sea esperanzador por más que recurramos a Buda y a los nepalíes y birmanos que puedan venir.

Todo ello me lleva a que hay quienes piensan en ser élites de la ciudad vaciada antes que formar parte de una ciudad próspera y con futuro. Y me sorprende la posición de Podemos ante esta cuestión. A menos de que su posición sea «de qué se habla que me opongo», no se puede entender su contundencia al afirmar que su negativa la llevaran en el programa de las próximas elecciones; yo creía que estaban al lado de los vulnerables –trabajadores, parados y jóvenes– pero veo que están junto a quienes cercenan toda posibilidad de progreso. En definitiva, al lado de quienes no les importa que la ciudad de Cáceres y provincia vaya vaciándose.

Somos muchos los extremeños que nos alegramos de que este mineral tan necesario y escaso se encuentre en Extremadura y que Cáceres haya tenido la fortuna de que se encuentre en su término municipal. Igualmente nos alegramos de que por fin se haya encontrado la solución de la explotación subterránea de este tan necesario y valioso mineral.

Así pues, felicito al presidente de la Junta por su determinación de seguir adelante y damos la bienvenida a 'salvemos Cáceres' al alcalde de Cáceres y a todo el PSOE cacereño. Deseo que se agilicen los permisos pertinentes y se inicie el proceso de extracción así como la construcción de la industria auxiliar para que la ciudad de Cáceres que deje de ser una ciudad de paso para convertirse en una ciudad de llegada.