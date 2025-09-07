HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Salvavidas para los barrios

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Miles de pequeños comercios de proximidad cuya existencia está amenazada por la espada de Damocles de la venta 'online' están encontrando un salvavidas, aliándose con ... el «enemigo» que les vacía de clientes. Las tiendas de barrio se están reinventando para no cerrar y uno de los principales cambios es convertirse en agencias subsidiarias de las grandes empresas de paquetería y los gigantes de la venta por Internet. Estos establecimientos, que sufren la presión del descenso del consumo, el incremento del salario mínimo, los costes de la energía y la competencia de los grandes centros comerciales y franquicias, han encontrado una salida como puntos pack. Puntos de proximidad de recogida y entrega de paquetes cuya movilidad se multiplica exponencialmente con el auge de la compra 'online'. Además de una comisión se benefician de lo que en el argot se denomina 'venta cruzada'; que el vecino que entra a por un paquete se convierta en cliente. La alianza beneficia a los grandes porque les proporciona una red de distribución excepcional y a los comercios, una vía secundaria de ingresos y publicidad. Pero, al tiempo, el comercio local es esencial porque sostiene el tejido social, la cohesión y la vitalidad de esas zonas evitando que se convierta en espacios Matrix.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  2. 2 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  3. 3

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  4. 4

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  5. 5 Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud
  6. 6 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  7. 7 Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)
  8. 8 La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar
  9. 9 El Infoex da por estabilizada una reactivación del incendio de Jarilla
  10. 10 ¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Salvavidas para los barrios