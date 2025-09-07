Salvavidas para los barrios

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Miles de pequeños comercios de proximidad cuya existencia está amenazada por la espada de Damocles de la venta 'online' están encontrando un salvavidas, aliándose con ... el «enemigo» que les vacía de clientes. Las tiendas de barrio se están reinventando para no cerrar y uno de los principales cambios es convertirse en agencias subsidiarias de las grandes empresas de paquetería y los gigantes de la venta por Internet. Estos establecimientos, que sufren la presión del descenso del consumo, el incremento del salario mínimo, los costes de la energía y la competencia de los grandes centros comerciales y franquicias, han encontrado una salida como puntos pack. Puntos de proximidad de recogida y entrega de paquetes cuya movilidad se multiplica exponencialmente con el auge de la compra 'online'. Además de una comisión se benefician de lo que en el argot se denomina 'venta cruzada'; que el vecino que entra a por un paquete se convierta en cliente. La alianza beneficia a los grandes porque les proporciona una red de distribución excepcional y a los comercios, una vía secundaria de ingresos y publicidad. Pero, al tiempo, el comercio local es esencial porque sostiene el tejido social, la cohesión y la vitalidad de esas zonas evitando que se convierta en espacios Matrix.

