El Grupo Parlamentario Socialista registró en plena Navidad en la Asamblea una propuesta de ley para legalizar el complejo turístico Marina Isla Valdecañas. Y hace ... una semana hemos conocido que ninguno de los tres grupos de la oposición ha respaldado la iniciativa que, no obstante, sigue adelante por la mayoría absoluta del PSOE.

La propuesta de ley en cuestión es para declarar de forma expresa 55 zonas de especial protección para las aves (ZEPA) en la región, porque resulta que aunque se llevan gestionando durante muchos años bajo esta etiqueta, ahora la cosa no está clara. Al menos para el PSOE, que dice que nunca han llegado a ser declarados como ZEPA, esto es con aprobación expresa por parte del Consejo de Gobierno y publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

A la nueva norma que promueven los socialistas se la conoce desde el minuto cero como la ley para salvar Valdecañas, el complejo levantado en una zona ZEPA, en un terreno por tanto en el que no se permitía esa construcción y motivo por el que pesa sobre él una sentencia que ordena su derribo total.

Hace un año ahora conocimos ese fallo del Supremo que supuso un jarro de agua fría para la mayoría de los extremeños, que pensábamos que la decisión salomónica tomada en 2020 por el TSJEx, demoler lo que estaba sin terminar pero mantener lo levantado, había puesto fin al conflicto. No fue así y el mismo hoy sigue adelante, a la espera de que el Constitucional se pronuncie ahora y diga si se tira abajo entero o no, como reclaman la Junta, los propietarios y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, términos donde se sitúa el resort.

Pero mientras llega esta resolución, el PSOE ha puesto en marcha la tramitación de la ley para salvar Marina Isla Valdecañas, anulando con ella, tratando de hacerlo al menos, el pilar que ha motivado todo el conflicto, el que ha justificado todas y cada una de las sentencias judiciales desfavorables que se han venido produciendo en este largo caso, que ha sido la ilegalidad de una construcción en una zona ZEPA.

Sin embargo, el PSOE defiende que tal declaración no existía y que es ahora, con la propuesta de ley que tramita, cuando el enclave de Valdecañas contará con esta protección. De tal modo que «los usos del suelo y las transformaciones urbanísticas que, a la entrada en vigor de esta propuesta de ley se hayan aprobado, quedan legalizados cuando sean compatibles con la protección de los valores que su correspondiente plan de gestión hubiera establecido con carácter previo», según se recoge en el articulado de la ley. Porque además, se sostiene en el texto, la construcción del complejo turístico «no ha causado perjuicio a la integridad del espacio en cuestión», así que «nada se opone pues a la legalización de lo construido y finalizado en la denominada Marina Isla Valdecañas».

Pero el PSOE se ha quedado solo en la tramitación de esta ley. PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura la han rechazado con rotundidad y calificativos gruesos porque consideran inasumible defender ahora que la región ha gestionado 55 enclaves como ZEPA sin serlo.

Ciertamente resulta sorprendente este hecho. Increíble más bien si tenemos en cuenta que la protección de Valdecañas ha generado el conflicto que sigue sobre la mesa, que se podría haber evitado si el Gobierno regional se hubiera dado cuenta desde que se puso la primera denuncia que no tenía cabida porque el terreno donde se levantaba el complejo era apto para ello. Pero lo ha descubierto tras 15 años de litigios judiciales y cuatro sentencias de demolición.

El oportuno hallazgo cuando se está a la espera de que se pronuncie el Constitucional, además de llamativo, genera muchas dudas por la experiencia que en esta región ya tenemos sobre la adecuación de las normas, precisamente en el mismo asunto, y cuestiona la seguridad jurídica que se pretende. Por eso dice Unidas por Extremadura que la propuesta «es una ilegalidad escandalosa», porque el PSOE «sabe perfectamente» que en 2003, cuando se declaró la ZEPA de Valdecañas, bastaba solo con comunicarlo a la UE. Y así se hizo.

Pero si llamativo es el hallazgo socialista, más lo es la postura de PP y Cs ante la propuesta de ley, tratándose de dos partidos que dicen defender el resort. Puesto que no rechazan la iniciativa porque consideren que es un intento de legislación a la carta, sino porque consideran ellos que el PSOE ha tardado demasiado tiempo en darse cuenta de que 55 enclaves de la región no tenían la declaración de ZEPA y se han venido gestionando como si tuvieran esa protección. Es decir que, aunque ellos sí entienden que con la propuesta de ley se enmienda un error, no lo aprueban porque llega muy tarde. Un argumento peregrino, incluso en tiempos electorales.