Salvar el sistema de pensiones

La OCDE subraya la necesidad de reformar un problema estructural que arrastra al país y pone en riesgo el estado de bienestar

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

De acuerdo con el informe de la OCDE publicado este jueves, 'Pensions at a glance 2025', España será el país de los 36 que integran ... la organización que mayor proporción del PIB dedicará a pagar pensiones en 2050, aproximadamente un 17%, 7 puntos por encima del promedio. Se calcula que para entonces habrá 74 pensionistas por cada 100 trabajadores. El organismo multilateral anticipa una situación cuya urgencia apela al conjunto de la sociedad española. Como haciendo caso omiso a estas graves advertencias, el día después de la publicación de dicho informe el Gobierno de España confirmó su decisión de subir las pensiones un 2,7% a partir de enero de 2026 –en consonancia con el aumento del IPC en un 3 %–, lo que supone unos 35 euros más mensuales de media, esto es, casi 500 euros anuales.

