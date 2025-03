Salvar la plaza de toros

Este año que acaba de comenzar se cumplen tres décadas desde que la plaza de toros de Cáceres, una de las más importantes y bellas ... de Extremadura, fue declarada Bien de Interés Cultural, un reconocimiento que, teóricamente, debería servir para garantizar su conservación en condiciones óptimas. Sin embargo, el histórico recinto lleva precintado desde 2020 y, según un reciente informe técnico, su cubierta corre peligro de colapsar. En realidad todo el inmueble necesita una reforma urgente que frene su preocupante deterioro. El aspecto de edificio abandonado se acentúa con la horrible valla metálica que lo rodea desde hace muchos meses para evitar que caigan cascotes sobre los viandantes. La imagen de dejadez y decrepitud de un monumento tan destacado, que luce orgulloso en la fachada su año de inauguración, 1846, deja en muy mal lugar a la ciudad y a los gobernantes que han permitido que se llegue a este punto.

Aunque la Era de los Mártires es un edificio municipal y por lo tanto su conservación es responsabilidad directa del Ayuntamiento, la pasividad de las últimas corporaciones ha obligado a intervenir a la Diputación, que en marzo del año pasado anunció que pagará el arreglo. El dinero, más de 300.000 euros, está ya presupuestado pero, al contrario de lo que ocurre con otros proyectos en los que los políticos se apresuran a dar plazos de inicio y final de obras, aunque luego casi nunca se cumplan, nada sabemos del calendario previsto para la plaza de toros más allá de que el papeleo de la reforma se está tramitando y que debe recibir el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio. Luis Salaya, que nunca ha ocultado que la recuperación del coso cacereño no es una prioridad para él, se ha limitado a decir esta semana que espera que se haga «pronto», después de que el PP haya vuelto a lanzar la sospecha de que el gobierno municipal está retrasando a propósito la tramitación para impedir que haya festejos taurinos en las próximas ferias de San Fernando, a finales de mayo. El alcalde lo niega y argumenta que los trámites van lentos precisamente porque se trata de un edificio protegido en el que cualquier intervención debe hacerse con garantías.

Es evidente que las discrepancias políticas e ideológicas que rodean a la tauromaquia están siendo un factor determinante y que la Era de los Mártires es la víctima silenciosa de ese enfrentamiento. Como hemos dicho ya otras veces en este espacio, a la plaza de toros de Cáceres hay que salvarla por su importancia patrimonial y porque es un recinto de enorme utilidad en el que se pueden celebrar multitud de eventos culturales de distinto tipo, no necesariamente por los festejos taurinos, que el gobierno local esta en su perfecto derecho de no promover ni subvencionar si considera que no se ajustan a sus valores, pero no a costa de desatender o tratar con displicencia la conservación de un monumento que forma parte de la historia de la ciudad.