Venía servidor deambulando por las pérgolas del parque cuando, sin qué ni por qué, apareció en mis recuerdos el título de una película de antaño, ... pero muy antaño; hace la friolera de medio siglo por lo menos. 'Tribulaciones de un chino en China', la peli que dirigió Philippe de Brocca e interpretó aquel actor tan divertido que fue Jean Paul Belmondo. No viene al caso ahora ponernos a escribir sobre la película, sino que lo que atrajo mi atención en el deambuleo fue la palabra «tribulaciones». Dice el DRAE: congoja, pena, tormento o aflicción. Del latín «tribulatio, onis». Es decir, que cuando estoy atribulado siento congoja, aflicción, pena. No sé, no sé. Pongamos tres casos recientes, como hacía monseñor Francisco Cerro en sus estupendas peroratas. Caso primero en el que me sentí atribulado.

Recién, en un evento social al que acudimos invitados y que se celebró en un magnífico escenario, aquí al presente servidor que pergeña estas líneas, le tocó en suerte cercana la presencia de una señorita a la que intentaré describir, aunque sea solo físicamente porque de sus sentimientos y pensamientos lo ignoro todo, si bien lo presumo. Botas negras, que aquellas de la mili eran una broma al lado de las que enfundaban sus pies. Medias negras justo hasta unos centímetros sobre las rodillas; al aire el muslo orondo y blanco; falda mínima que apenas ocultaba sus partes pudendas; el vientre al aire y en su torso un sujetador negro que medianamente ocultaba dos prominentes senos; su bello rostro, que lo era, lo disimulaba con toda suerte de adminículos metálicos: un aro pendía de sus fosas nasales; de los lóbulos auriculares colgaban pendientes estrafalarios que no acierto a describir; en sus cejas y labios abundaban 'piercings' de toda calaña. Total: un cuadro de la moda moderna. Lástima de criatura, para mis entendederas; pero así será, si así os parece. Segunda tribulación. Intentaba servidor pasar por una calle céntrica de mi ciudad cuando, desde el primer acceso, vi que en medio de la misma, par de una célebre cafetería, una turba de damas y caballeros, más bien mozalbetes y mozalbetas, ocupaban la totalidad del ancho de la calzada. Pero no era su presencia lo que me «atribulaba», sino que en la puerta de dicha cafetería dos enormes altavoces emitían un estruendo, o música atronadora, que levantaba a los muertos. ¿Cómo pasar por semejante cuadro? Pasé a duras penas, aguantando silentes improperios y notando como el ruido ensordecedor inauguraba una incipiente cefalea. Vae victis. Tercera tribulación. Pero bueno, ¿Qué dirá Manuel Fraga, qué Herrero de Miñón, qué el señor Roca, qué Gabriel Cisneros y los otros padres de la Constitución del 78? Nada, aquí nadie dice nada. Salta por los aires la patria y ni titubeamos. El grado de estupefacción ha sobrepasado todo límite. ¿Pero qué pretenden? Luego vendrán las lamentaciones de Jeremías y venga buscar huesos por las cunetas. Para colmo, en lontananza, ya va asomando el largo y cálido verano. Lo que nos faltaba. Tras este atraco a toda legalidad, vámonos de vacaciones y otra de gambas. Pues no, señor. No se me va a pasar esta tribulación por mucho calor que haga. Arrieritos somos…

