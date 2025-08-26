A Petronio, Cayo Petronio Nigro, lo llamaron 'Arbiter elegantiarum', que no hace falta ni traducirlo. Se conoce que llevaba la clámide mejor que los otros ... y hacía gala de buenas maneras, amén de lucir un aspecto formidable. Griegos y romanos establecieron unos cánones para determinar lo que era elegante –clásico– y lo que no. Desde entonces, cuando decimos de algo o de alguien que es un clásico, comprendemos que, lo que sea, cumple con las condiciones de aquellos cánones antiguos. Ya pueden venir modas, que lo clásico es lo clásico y santas pascuas. ¿Qué diría Petronio si viese a un joven, o a unos no tan jóvenes, luciendo su traje azul oscuro, su blanca camisa, su corbata azul o roja y abajo, cubriendo sus pies, unas zapatillas blancas? No diría nada, porque él estaba en otra onda, ya lo sé; pero usted me entiende, amable lector.

Hoy día, y no a día de hoy, como acusan los galicistas, se cruza servidor por las calles con muchachos, mocetones, que lucen una musculatura espectacular. Muchas horas de gimnasio, sin duda. Eso lo debe de haber puesto de moda ese austriaco-norteamericano, el tal Schwarzenegger cuando hizo aquello de Conan. Vale, muy bien; pero el Discóbolo de Mirón no era así, ni el Doríforo de Polícleto, y menos el David de Miguel Ángel. Lo clásico no pasa de moda, es, será eterno. He visto algunas fotos, y películas, donde Cary Grant luce un traje a rayas que niquelado; y otra imagen de James Stewart trajeado con chaleco perfectamente elegante. Si, por ejemplo, a esos dos actores les calzamos unas zapatillas blancas, se va toda la elegancia a tomar por retambufa. Bueno, pero hoy es lo que hay. Pero ¿por qué? ¿Por qué se le ocurre a alguien que la moda masculina de estos días ha de actualizar semejante disparate?

Me hago cruces, se conoce que no estoy ya en la onda. ¿Es que tienes algo en contra de las zapatillas blancas? No, por Dios, estaría bueno. Si yo las he tenido; pero con ellas jugué al tenis allá en los tiempos del cuplé. Y con ellas corrí desde Portezuelo a Acehúche varias veces en aquellos veranos inolvidables. Ahora bien, recién he asistido a la boda de mi sobrino. Traje gris marengo, camisa blanca inmaculada, corbata oscura como Dios manda y zapatos negros de cordones. ¿Zapatillas blancas? ¡Hasta ahí podíamos llegar! Bueno, pues alguno sí las llevaba. Como la otra mañana, en la que paseaba servidor con 'Choc', y nos cruzamos con un grupo de jóvenes estudiantes, que vendrían de alguna fiesta de fin de curso, y lucían ellos sus trajes con corbata y… zapatillas blancas. ¡Pero hombre, por las barbas del profeta! Así será, si así os parece; pero uno constata que, sin duda, así cayó el Imperio Romano. Porque los jóvenes, en tiempos de Rómulo Augusto, en vez de peto y espaldar, corazas, puggios y gladios, lex dio por ponerse zapatillas blancas. Llegaron los ostrogodos y sanseacabó.

Usted bromea, y no están los tiempos para tomárselos a broma. Desde luego, y si no pregunte a esos que si no han entrado ya en el trullo, poco les falta. Mucho están tardando.