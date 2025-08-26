HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes 26 de agosto en Extremadura?
Héroes y tumbas

Zapatillas blancas

Salvador Calvo Muñoz

Martes, 26 de agosto 2025, 23:07

A Petronio, Cayo Petronio Nigro, lo llamaron 'Arbiter elegantiarum', que no hace falta ni traducirlo. Se conoce que llevaba la clámide mejor que los otros ... y hacía gala de buenas maneras, amén de lucir un aspecto formidable. Griegos y romanos establecieron unos cánones para determinar lo que era elegante –clásico– y lo que no. Desde entonces, cuando decimos de algo o de alguien que es un clásico, comprendemos que, lo que sea, cumple con las condiciones de aquellos cánones antiguos. Ya pueden venir modas, que lo clásico es lo clásico y santas pascuas. ¿Qué diría Petronio si viese a un joven, o a unos no tan jóvenes, luciendo su traje azul oscuro, su blanca camisa, su corbata azul o roja y abajo, cubriendo sus pies, unas zapatillas blancas? No diría nada, porque él estaba en otra onda, ya lo sé; pero usted me entiende, amable lector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  2. 2 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  3. 3 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  4. 4 Investigan a dos vecinos de Azuaga por la caza furtiva de muflones en una finca de Monterrubio de la Serena
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  7. 7 Las autoridades sanitarias lo confirman: Ozempic y Wegovy podrían causar ceguera súbita
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes
  10. 10 Herido grave un hombre al sufrir una caída de altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Zapatillas blancas

Zapatillas blancas