No sé cuántas veces he escrito sobre lo que voy a escribir ahora. Hará ya treinta años que venimos dando la matraca con lo mismo. ... Y sin embargo… como si nada. La situación está igual, o peor. No en vano el tiempo deteriora lo que se abandona. Cambian los alcaldes, los concejales, los diputados en la Asamblea, los políticos locales, regionales, nacionales… nada. Vuelva usted mañana.

Aficionado servidor al asunto romano, es decir, a aquella historia y civilización que duró un puñado de siglos, suele ver, en eso que dicen youtube, películas y charlas del eminente romanista don Isaac Moreno Gallo. Cierto es que el causante de esta afición por el mundo de césares, familias, patricios, filósofos, construcciones y huellas de Roma, fue nuestro amigo Juan Gil Montes, que nos llevó por esos campos a ver la huella, las huellas, de aquel mundo admirado. Cuando España era Hispania, provincia del Imperio o de la República romanos. Se me acaba el artículo y no doy en la diana. El abandono ominoso de la Calzada Romana de la Vía de la Plata. Y dale. Que sí, que ya está bien. No hay derecho a tener una joya como esa, que atraviesa esta región de sur a norte, y dejarla ahí que se deshaga y además sufra las humillaciones y atentados de cuanto desaprensivo e ignorante pulula por nuestras rúas y derroteros. Dice don Isaac Moreno que el estado de la calzada y de los otros restos romanos en Extremadura es parejo a la desidia y abandono que las abundantes ruinas romanas padecen en los países del norte africano. A los que mandan en esto les da lo mismo. Y dice también que si se limpiase de maleza la calzada y se pusiesen los miliarios de pie y en su sitio, vendrían a ver esa carretera romana desde los cuatro puntos del orbe. Un reclamo turístico, de lo que tanto se habla ahora, pues ni por esas. Una carretera romana con sus capas, sus medidas, sus cunetas, su jabre de rodadura, etcétera. Y cada 1.480 metros, una milla romana, un miliario de los muchos que están por ahí tirados en medio del monte y medio enterrados. Nada que hacer. Ni Juan Gil, Diego Muñoz Hidalgo y servidor, que constituimos la Asociación de Amigos de la Calzada Romana 'Vía de la Plata', hemos sido capaces de convencer a los mandamases para que pusieran fin a oprobio tal. Al público ignorantón le importa un pimiento el estado de desidia y abandono de la carretera romana. En el mundo hay muchos amantes de esa cultura que vendrían encantados a ver la carretera que hicieron nuestros padres romanos. Nos conformaremos con ir de vez en cuando a ver su perfecto trazado en un tramo que hay en la finca de nuestro amigo Durán, y algo más adelante el depósito de miliarios. O vamos a Venta Quemada, a ver cómo la ignorancia colocó una pared encima de la misma calzada, aunque los bordillos se aprecian magníficamente. Sitios, muchos; desastres, los más: arados y tractores que han maltratado durante siglos la obra que trazaron los ingenieros romanos e hicieron con sus manos plebeyos y esclavos. Otra pena.

