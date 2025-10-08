HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

HÉROES Y TUMBAS

Usos y costumbres

Salvador Calvo Muñoz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

Se esfuerzan algunos –menos mal que cada vez más– compatriotas de este y del otro lado del océano en reverdecer pasadas glorias y en recuperar ... una identidad que nos fue robada por la maledicencia de unos, ingleses y holandeses, y la envidia de muchos, sobre todo franceses. Ya saben a qué me refiero. Y si no, pregunten a don Hipólito Taine, a don Charles Lummis o a Mr. Bolton. O tal vez no haga falta irse tan lejos. A don Juan Miguel de Zunzunegui, a don Marcelo Gullo, a don Patricio Lon, o aquí mismo a doña Elvira Roca Barea. Algo se mueve en Hispanoamérica y me temo que no tanto, precisamente aquí, en España. A propósito, está al llegar el Día de la Hispanidad, el día que antiguamente llamábamos el Día de la Raza, que hoy, visto lo que hay, queda tremendo y seguramente la gente 'woke' nos pondrá pingando a base de denostaciones. Les guste o no, algo se mueve en los países hispanos que apartará de una maldita vez tanta basura como ha vertido sobre España la cacareada y maldita Leyenda Negra. Ay, pero no faltan españoles traidores y felones que detestan a su patria y sobre todo a la historia de España. No me extraña, visto lo que se ve. A buena parte de las nuevas generaciones esto a lo que me refiero se la trae al pairo, es decir, que les importa un comino, o un bledo.

