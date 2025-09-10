HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Héroes y tumbas

Esa soledad

Salvador Calvo Muñoz

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:32

Al aire de la media veda, tuvo servidor el acuerdo de acudir, como comparsa y con un buen amigo, a la caza de la codorniz ... en los campos de la Montaña Palentina. No se trata ahora de contarles a los amables lectores las delicias del ejercicio cinegético, que esa tarea la dejaremos para las revistas del sector. Amén, me consta que más de uno, o unos, no gustan de mis descripciones de las muertes de pajaritos o animalitos silvestres. Visto lo cual, dejaremos eso. Llegamos a Aguilar de Campoo y viramos a la diestra. Entramos en tierras románicas. Es raro el pueblito que no enseña la huella austera de aquellos tiempos altomedievales, en los que se hicieron tantas iglesias, ermitas e iglesitas del estilo susodicho. Tampoco intenta ahora este cronista dar clase de arquitectura románica ni Cristo que lo fundó. Aquello ya lo estudiamos y lo aprobamos con don Julián Álvarez Villar en Salamanca hace los quirios.

