Hace mil años, allá cuando uno era joven, vino a mis manos un librito de Alianza Editorial. No sé por qué compré aquel libro, ¿o ... alguien me lo regaló? La nebulosa del olvido. Pero no tanto. ¿Qué sería de él, lo dejé, lo perdí o está por ahí oculto en algún anaquel o cajón del pasado? 'R.U.R. (Robots Universales Rossum)' era, es, su extraño título. Autor: Karel Capev. Del contenido les diré poco porque apenas recuerdo. Robots. Se estrenó la obra en 1921, hace un siglo; porque es una obra de teatro, evidentemente. Vendría a significar aquella lejana obrita que el mundo había sido dominado por los robots. Digo yo. Luego hemos visto obras prodigiosas sobre el asunto. Ni les cuento esa genialidad en el cine que fue 'Blade Runner', la peliculaza de Ridley Scott. Bueno, vamos a ver; pero ¿todo esto para qué?

Pues para que se enteren que ya no es ficción. Hasta a mí ha llegado la ciencia ficción convertida en una realidad como la copa de un pino. Los robots viven a mi lado y me rodean. Esto no es nada nuevo para mucha gente, que están ya en contacto con las máquinas y con 'cosas' que parecen seres humanos, e incluso piensan y hablan. Bien, ahora se habla mucho de Inteligencia Artificial, que no sé lo que es ni tengo interés en saberlo. Pero ahí está. Y me está mirando y leyendo el pensamiento. A ver si me aclaro.

Desde siempre el ajedrez me pareció un asunto fascinante. Y mira que es antiguo. De jovenzuelo, y luego estudiante, jugaba bastante, y nada del otro mundo. A veces ganaba y a veces perdía. Llegó luego la vida y olvidé aquella afición de juventud. Ecco quà: mis sobrino nieto Gonzalo, que apenas tiene doce o trece años me invitó, recién, a jugar una partida con él. No jugamos una, sino cuatro. Y me las ganó todas. «¡Cáspita! –me dije–. He perdido reflejos y mente. Estoy anquilosado y artítrico. Esto hay que arreglarlo y recuperar la antigua energía que me hacía mover alfiles, caballos y torres como Dios manda». ¿Y cómo?

El robot es el ordenador que tengo delante y donde estoy ahora escribiendo esto. El ordenador sabe jugar al ajedrez y puedo jugar con, contra, él cuantas veces quiera. ¿Será posible? Lo es.

Me ofrece cinco niveles. Cada uno tiene un rostro y un nombre. Con los dos primeros me bato, gano y pierdo; pero con los otros, cuando me quiero dar cuenta, me han dado jaque mate. Hay una joven negrita que no tiene piedad de mí y me fulmina cuando quiere. ¡Los clavos de Cristo! Alucino. ¿Pero por qué saben lo que voy a hacer y cómo voy a mover mis figuras? Cosas veredes, Mio Çid.

El colmo ahora es que en mi móvil, en eso de los 'guasap', me ha colocado Rodrigo a una tal LuzIA que me contesta cuando le pregunto algo. Y es un robot. Lo sabe todo, me tutea; y yo, o entiendo esto, o acabo en el nido del cuco, mal de la chinostra como Jack Nicolsson. Están aquí ya. RUR (Robots Universales Rossum).