Quitan la línea de la diligencia. No necesitaré más tus caballos, amigo mío. Llega el ferrocarril. Es el signo de los tiempos: el progreso», dijo ... Henry Méndez (Martin Balsam) a John Russell (Paul Newman). Al rato, Russell se levantó y de un culatazo le partió los dientes a un imbécil que lo ofendió. «Eres un salvaje», le dijo Méndez. «No sé por qué dices eso. Me he comportado de una manera civilizada», contestó Russell. Hay cuestiones que sólo se resuelven así. Ni progreso ni vainas.

Uno, servidor, que está inexorablemente chapado a la antigua, es decir, apegado a los usos y costumbres de sus mayores, como dice el Drae, sigue todavía saliendo al campo con una escopeta paralela (del 20) y constata, desde hace ya muchos años, que es casi una rareza entre el bosque de escopetas repetidoras que enarbolan sus compañeros de caza y sobre todo las nuevas generaciones. Me guste o no, es lo de menos.

El progreso se impone y a las tradicionales paralelas las veo, cada año más, desfilando al pudridero de armas, luego de hacerse cargo de ellas la benemérita Guardia Civil. Será también el progreso signo de los tiempos en el cuestionado mundo de la caza. Cuestionado, hay que decirlo, por los que no tienen ni pajolera idea de lo que es el monte, los animales silvestres y menos la caza, esa que practicamos algunos desde la noche de los tiempos.

«¡Hombre, un cazador! ¿A ti te parece bien que quiten una fila de árboles de ese bulevar?», me interpeló recientemente el ecologista en plena calle. «Pues no, no me gusta, la verdad». Cada vez que veo la sierra mecánica talar un árbol, casi por la base, me produce cierto malestar anímico. ¡Con lo que le ha costado a ese pobre llegar a su altura, para que ahora de un plumazo lo tiren al suelo y lo hagan añicos! Pero vamos a ver, «¿qué van a hacer en esa avenida?», inquiero. «La mitad para los coches, en las dos direcciones, y la otra mitad para los peatones». «¡Ah, amigo mío. Eso ya es otra cosa y me da que no habrá vuelta de hoja. Te guste o no, y a mí tampoco, el progreso se impone y vete rezando por esos árboles porque no les arriendo las ganancias». «Que tengas un buen día», me dice. Y me alejo con la mosca tras la oreja. Otro con el dichoso singular. Todavía así tiene un pase, pero es que ya oigo a todas horas a unos y otros decirme «Buen día», sin el «que tengas» ni nada. Buen día, a secas. Veamos. Las lenguas románicas usan el singular. Bom dia (portugués), bonjour (francés), buon giorno (italiano), bon dia (catalán), etc. Pero en español, en este caso castellano, es buenos días ¡en plural! Pues nada, no hay manera. Avanza el singular de tal forma que me tiene ya a punto de echar mano a la 'smith-wesson' cada vez que lo oigo. ¿Será también cuestión de progreso?

¿Lo será también desmantelar Almaraz y llenar los campos de placas brillantes y de ventiladores gigantes que no lo son? Pues conmigo no contéis. Paren el carro, que me bajo.