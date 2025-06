Comenta Compartir

Por mucho que insistan, no se acostumbra uno. Canten misa si quieren, pero la infancia es la patria, dijéranlo Agamenón o su porquero. Entonces no ... se daba uno cuenta. Bastante tenía con ir absorbiendo colores, olores y gustos. Para algunos, 'les quatre cents coups' empezaron demasiado pronto. 'Los cuatrocientos golpes' de Francois Truffaut. No las bofetadas del padre Luciano, no; esas apenas dolían. Un compañero de clase iba siempre de luto. No recuerdo su nombre ¿Era Jorge? Había perdido ya a su madre. Lo mirábamos un poco inquietos. ¿Cómo es posible que se pierda la santa madre de uno? Nos parecía inconcebible. Luego ya vimos que, desgraciadamente, sucedía. La vida, los años continuaban. Íbamos constatando que los mayores, algunos más o menos cercanos, morían; se iban yendo; pero bueno, la vida aún por delante y los frescos racimos del amor y del placer nos alejaban el amargor de las pérdidas. De modo que cantemos y bailemos, de momento, que luego Dios dirá (que siempre está callado, dijo el poeta). De repente, en plena euforia de los años, el hacedor de tus días tomó el camino de la otra vida y el golpe de su fallecimiento te dejó marcado para siempre. Las pérdidas fueron apareciendo cada vez con más frecuencia. Empezaron a silbar las balas a tu alrededor y veías que ahora éste, luego aquel, mañana el otro, conocidos, famosos, amigos, se iban, morían, desaparecían… Lo que alguna vez te pareció incompresible, era ya cotidiano. Ni aun así aceptable. Ni resignación ni vainas. Un amigo fraterno, otro. Un amigo de la infancia, otro. Una mujer a la que amaste alguna vez que toma la derrota del Elíseo y te deja estupefacto. Y un día la que te arrulló en sus brazos y alivió la fiebre de tus amígdalas inflamadas, la que te amó sobre todas las cosas, madre del alma, también se fue y te dejó en la orfandad inexorable. No se acostumbra uno, por mucho que digan. Cada uno que se va te deja un recado silente, certero, implacable: tú también pasarás por este trance. Y cuando el panorama se torna sombrío y lóbrego acudes de nuevo al consuelo de aquel buen hombre que, en sus 'Meditaciones', te dice que no te apures, no pasa nada, volverás a tu ser primitivo, componente mineral de la naturaleza. Buenas ganas, estimado filósofo estoico, querido Marco Aurelio. Si no espero volver a sentir la tibieza maternal ¿qué esperanza me queda? Si no voy a poder ir a cazar perdices celestiales con aquel señor de Valladolid ¿Qué merece la pena? Y así un día y otro, una estación y otra, los años, las décadas. De la foto familiar sólo queda mi rostro, cruzado por un rictus de tristeza. Esa es la vida. La de aquel poema terrible del gran Juan Ramón. «Se morirán aquellos que me amaron…». Ni que fuera uno ese triste soldado que deambula por la desolación del campo tras la batalla. A un lado y otro heridos y muertos tras la contienda de la vida. Hoy ha salido este artículo pesaroso y oscuro. Si vuelvo a escribir con el ánimo hecho trizas lo dejo, tiro la toalla. Hay que cantar a la vida. ¡Sursum corda!

