Notas de sociedad

Abro el periódico. Leo. Una bella señorita presenta y comenta una novela que ha publicado recientemente. Es una joven profesora de instituto, y por lo ... que declara, preocupada por los hechos del pasado. Narra aquellos sucesos que propiciaron ríos de tinta y que no acabarán nunca. La toma de Badajoz en aquel verano terrible de 36. A vueltas con la llegada de las tropas del general Yagüe, el consiguiente tiroteo y las terribles consecuencias ¿Fuente? Según ella, el testimonio de Jay Allen. El periodista norteamericano, amigo de Araquistain e Indalecio Prieto, que en su vida pisó las calles de Badajoz; pero que propagó unos hechos que dieron la vuelta al mundo. ¿Habrá leído esta dama el librito de Mario Neves, el periodista portugués que fue testigo de todo? No parece probable. En fin, allá ella; pero ¿qué le enseñará a sus alumnos del instituto?

Otra. Un señor ministro apareció un día de estos en televisión, en no recuerdo qué programa o telediario, y dijo que cómo era posible que algunos compararan dos etapas recientes de la historia de nuestro país. Cuarenta años de atroz dictadura frente a cinco años de democrática república. Flipo. Ese señor, ¿dónde habrá estudiado? ¿Qué edad tendrá? ¿Vivió en aquellos años 60 y 70? ¿Vería incendios de iglesias, ejecuciones de religiosos/as y otras varias barbaridades? Pues yo sí viví en aquellas décadas, pero no vi nada de eso. Sí, si decías que eras comunista o masón te llevaban a comisaría, te fichaban, te arreaban un par de hostias y ¡hala! vete para casa. Por lo demás, bailábamos y cantábamos sin problemas ni molestar a nadie. Digan lo que digan, no fueron lo mismo los años 40 que los 70; pero vamos, ni punto de comparación. Sobre todo para los universitarios frívolos como yo, que pensábamos en otras cosas en lugar de las vainas políticas. Amén Jesús.

Pero bueno, ¿qué pasa en Cuelgamuros? ¿A qué viene esa obsesión con ese espacio geográfico? ¿No sacaron y se llevaron de allí a Tirano Banderas, el personaje de Valle Inclán? Hay que ver el pánico que les mete en el cuerpo todavía, después de 49 años de su óbito. Recuerdo ahora una ocasión. Un célebre historiador británico, hispanista de los que tan aficionados son a lo nuestro, dio una conferencia en Clavellinas. Auditorio lleno y el míster disertó tan brillantemente como acostumbraba, sobre todo poniendo verde al dicho Tirano Banderas. Al acabar su conferencia, mi amigo (no digo su nombre porque no me da la real gana) se levantó y le dijo: «Sí señor, magnífica conferencia. Me ha recordado a aquellos caballeros que acudían a la batalla una vez concluida y los peones de brega les decían: ¡Gran lanzada… a moro muerto!». Yo reí, y el inglés nos miró con insania. ¡Nos ha merengado! Como decía doña Rosa, el personaje de 'La Colmena'.

Conclusión. Los vecinos de La Madrila seguimos padeciendo unas madrugadas penosas, debido a las voces y la falta de civilidad de turbas de mozos borrachos y violentos, que ensucian aceras y calzadas y, de paso, patean los espejos retrovisores de los coches. ¿Cuándo van a solucionar el problema? El año que viene, si Dios quiere.