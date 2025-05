Nemotecnia

Comenta Compartir

Dice el DRAE: procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo. O sea, ejercicio de la memoria. Es decir, así como con la ... bici forzamos y desarrollamos los músculos de las piernas; con el recuerdo constante desarrollamos la memoria y fijamos en la mente los conocimientos. Ejemplos: de infante, servidor dormía en casa de mi señora abuela, por hacerle compañía, dado que vivía sola en aquella casa enorme. Aquella provecta dama se acercaba a darme el beso de buenas noches y me hacía repetir el famoso soneto anónimo del Siglo de Oro español. «No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido…». Me lo aprendí del primer al último verso y hasta hoy. Mi señor maestro de infancia, Antonio Santos, nos hizo aprender los ríos de la Península Ibérica. El Bidasoa, el Oria, el Nervión, el Besaya, el Nalón, el Navia y el Eo, al Cantábrico, y luego los del Mediterráneo: el Ter, el Francolí, el Llobregat, etc, y los hijos de Jacob, desde Rubén a Benjamín, unos conocimientos que no hemos olvidado nunca. Veamos: ¿para qué sirvieron aquellos ejercicios de la memoria joven? Para mucho, para poder luego memorizar la intemerata de datos en asignaturas inmensas que aprobamos en el bachillerato superior y luego en los estudios universitarios. ¿Qué no servía para nada el ejercicio de la memoria? Para nada no, para mucho, muchísimo. Y quien dijere lo contrario no tiene maldita idea de lo que dice ni de lo que es estudiar.

O sea, que los niños lo que tienen que hacer es razonar y no padecer esos extenuantes ejercicios de memoria, dicen algunos pendejos iletrados. ¿Razonar con qué? Si no tienen ni uso de razón ni nada para razonarlo; si no saben aún nada, ¿qué van a razonar? Ah, pero a clase hay que ir a divertirse, a no esforzarse y a pintar monas y musarañas. E insisten: a clase hay que ir a crear, ¿a crear qué, si no tienen ni un triste conocimiento de nada? Los clavos de Cristo, el daño inmenso e infinito que hizo, ha hecho y hace aquella Logse que luego nos brindaron con otras siglas. Así está la sociedad como está. No me extraña que A. Nieto diga que tal estado de idiocia generalizado es alucinante. ¿Conque la memoria no sirve para nada, eh listo? ¿Cómo me metí en el magín aquella lista interminable de datos sobre ediciones, fechas, títulos y versiones de las obras del Siglo de Oro de aquella asignatura que nos dio Alberto Navarro, alcalde de Salamanca? ¿Cómo se aprenden los temarios los opositores a notarías y otras abogacías? Argumenta el pijerío progre que en clase todos iguales. ¿Ah sí? Lo mismo da que sean listos que zotes, trabajadores que pellejos, atletas que inútiles… da igual, en junio todos al curso siguiente. Y si sus orígenes están en el delta del Okubanjo, en el Serengueti o en Tombuctú, mejor. Ahora me tildarán de xenófobo; pero acabo de compartir un cafelito y unos churros con mi amigo Samuel, que ha venido a Norba desde Vilcabamba, cerca de Apurímac, en el bajo Perú; que otro gallo les cantara si no hubiese pasado lo que pasó en Ayacucho, ¿verdad Samuel?

