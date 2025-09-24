Miscelánea turbia

No hay modo; por más que insisto, no hay manera. Por más que nado contra corriente, retrocedo. ¡Que no es Latinoamérica, es Hispanoamérica! Por un ... oído les entra y por el otro les sale. En el siglo XVIII los franceses, con sus ansias de expansión, y envidiosos del Imperio Español –al que atacaban los ingleses, por cierto– largaron lo de países latinos. Hasta hoy. Además, es que todo quisque lo emplea. ¿Qué italiano se habla en la América hispana? ¿Qué francés o qué rumano? Portugués sí, en Brasil; entonces, Iberoamérica; pero si apartamos eso, lo que hay es Hispanoamérica ¿Cuántas veces habrá que decirlo? ¿Para qué está esa institución u organismo imponente, poderoso, estatal y omnipresente en el mundo como es el Instituto Cervantes? Claro que, dirigiéndolo quien lo dirige, no extraña que no sirva para nada.

A propósito de Cervantes. Servidor lleva toda la vida leyendo sus libros, los escritos por él y otros que tratan de su vida. El último ha sido esa magnífica biografía que escribió hace algunos años Andrés Trapiello. Nunca, ni profesores de universidad ni autores diversos rozaron levemente esa supuesta inclinación a la que da forma el ínclito señor Amenábar. ¿Qué pensarían su esposa, su hija, sus hermanas 'las cervantas' , su amor napolitano con la que tuvo otro hijo y todas las demás? ¿Por qué no Lope, Quevedo o el mismísimo don Juan Tenorio? De este último ya hubo quien afirmó su condición de invertido. Recuerdo un curso estupendo que hicimos en el doctorado en el que, con Miguel Ángel Lama, tratamos de don Juan a través de la Historia de la Literatura ¿Don Juan, Cervantes, por qué no el lucero del alba o los cuernos de don Friolera? Vamos hombre, váyase por ahí a escardar ceburrinchas. Nada de homofobia. Cada cual, lo que sea. Al pobre don Miguel lo atormentaban entonces con su posible raíz judía. No lo dejan en paz.

Hilando con los judíos. ¿Ahora son los malos? Porque alguien diga esto o aquello de ellos ¿Hay que detestarlos y odiarlos? ¿Otra vez el antisemitismo? Conocimos la poesía de don Sem Tob, el de Carrión, y supimos que el judío valenciano Luis de Santángel financió la expedición de Colón. Fue un grave error que los expulsaran de España. Otro gallo hubiera cantado si las finanzas hubieran estado en sus manos cuando, por su ausencia, llegó la bancarrota. Lo que viene pasando desde 1948 es que si los atacan, responden. De aquí a Lima. Iré a Hervás a tomar una birra con Miguel y a pasear por su magnífica judería. Item, cuando vuelva a Norba daré un garbeo por la judería vieja en torno a San Antonio, la antigua sinagoga. Shalom!

Conclusión: Si a Cervantes, que no era ni una cosa ni la otra, lo hubieran dejado ir a Hispanoamérica, como él intentó, tal vez no hubiera escrito ese libro, más divino que humano, que empieza: «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches…».