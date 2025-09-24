HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 23 de septiembre, en Extremadura?
Retrato de Cervantes. HOY
Héroes y tumbas

Miscelánea turbia

Salvador Calvo Muñoz

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

No hay modo; por más que insisto, no hay manera. Por más que nado contra corriente, retrocedo. ¡Que no es Latinoamérica, es Hispanoamérica! Por un ... oído les entra y por el otro les sale. En el siglo XVIII los franceses, con sus ansias de expansión, y envidiosos del Imperio Español –al que atacaban los ingleses, por cierto– largaron lo de países latinos. Hasta hoy. Además, es que todo quisque lo emplea. ¿Qué italiano se habla en la América hispana? ¿Qué francés o qué rumano? Portugués sí, en Brasil; entonces, Iberoamérica; pero si apartamos eso, lo que hay es Hispanoamérica ¿Cuántas veces habrá que decirlo? ¿Para qué está esa institución u organismo imponente, poderoso, estatal y omnipresente en el mundo como es el Instituto Cervantes? Claro que, dirigiéndolo quien lo dirige, no extraña que no sirva para nada.

Espacios grises

