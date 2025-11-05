HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 4 de noviembre, en Extremadura?
El presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado. EFE
Héroes y tumbas

El marasmo

Salvador Calvo Muñoz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Dice el DRAE: desgana, pasividad, apatía, atonía. A cuento de qué. Cansancio, hartura de ver un día y otro el inexorable deterioro de «los muros ... de la patria mía». ¿Qué adelantamos con lamentaciones? Nada. A don Pío lo que le molaba era el hombre de acción: Zalacaín, Shanti Andía…Es lo que hace falta ahora. O un maremoto (¿A qué viene lo de 'tsunami'?) que limpie la hez, la basura, la catinga de las calles y de la sociedad. Me dice un idiota: «¿Tú has cobrado? Entonces, ¿qué más te da?». Y como él, hay millones. Mal asunto. Ahora bien, de pesimismo, nada. Ambición, y nada de codicia, como decía don Miguel. Ambición, fuerza para conocer y reconocer lo que fuimos, lo que somos y lo que tendremos que ser. A pesar de agoreros, resentidos, felones y amargados. ¿Quién habló por primera vez de derechos humanos? ¿Los gabachos cuando aquella degollina de la Revolución Francesa? Ni hablar. En la Escuela de Salamanca ya se había pergeñado el Derecho de Gentes. ¿Quién llevó el mensaje de amor, fraternidad, paz y progreso apostólico y romano a caníbales, salvajes y gentes prehistóricas? Tras la punta de la espada y del arcabuz iban franciscanos, dominicos y agustinos. España. Más cerca ¿Quién inventó un artefacto para volar? Un español. ¿Y quién un barco bajo el agua? Otro. Y así la Historia entera. Pero viene lo malo. ¿Por qué no se dieron cuenta, en el siglo pasado, de que en los libros nos colaban mentira tras mentira, es decir, la Leyenda Negra? Oímos hablar de Bartolomé de las Casas, el más grande traidor que trajo al mundo la madre patria. Supimos de las derrotas de la Armada Invencible y de Trafalgar, pero nada de las victorias múltiples de don Álvaro de Bazán, de Bernardo de Gálvez o de Blas de Lezo. Esos no contaban. Nos tenían por bobos y lelos. Y era en los libros que estudiábamos hace cincuenta o cien años. ¡Ya está bien! ¿Qué pasa por que un señor catedrático de Derecho Administrativo presida la Real Academia? No le gusta a ese 'paniaguado' (sic Reverte) 'poeta menor' (sic Álvaro Pombo) claramente un quintacolumnista que trata de infiltrarse en la honorable institución. Eso es lo que pasa. La envidia, el rencor y el resentimiento que no cesan. «La culpa es de todos, de usted, de su vecino, de su familia, del lucero del alba» dice el famoso novelista. ¡Un momento! ¿Y del honrado trabajador que con su talento o con sus manos labora cada día, inventa, suda, se cansa y ama a su madre patria sagrada, también? Vamos, hombre. ¿Yo tengo la culpa de que haya bandidos que frecuentan meretrices con dinero público y se dan hartazgos de gambas y langostinos? Esto es un cansancio, un tedio atroz, un fuego helado, un hielo abrasador. Es el marasmo de esta sociedad abotargada. Media, o más, patria va en silla de ruedas: la otra media, o más, no hace más que idioteces en esas televisoras del averno. «Ten piedad, Señor, de mi pobre pueblo», como decía aquel excelente poema de Luis Palés Matos, el poeta portorriqueño, al que nadie estudia, recita ni conoce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2

    Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  5. 5

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  6. 6 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    Las cámaras de vigilancia resultaron clave para recuperar a la bebé sustraída en Navalmoral
  9. 9

    El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago de horas extraordinarias
  10. 10

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El marasmo

El marasmo