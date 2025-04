Incas y aztecas

Por birlibirloque sucedió que fuimos a una misa de recuerdo de una señora difunta de hacía algunos días. Buscamos durante un buen rato dónde estacionar ... el auto hasta que dimos con un hueco para dejar allí el trasto. Caminamos luego hacia la parroquia y, de perfil, leímos en la pared la placa que nombraba a la calle. ¡Sapristi! ¡Cáspita! ¿Saben cuál era? Cuauhtémoc ¿Cuauhtémoc? ¿El pariente de Moctezuma que tanto combatió la presencia de los españoles en el acoso a Tenochtitlan? El mismo. O sea, que si allí derrumban las estatuas de los españoles, aquí se les dedican calles a los indios, o se les erigen estatuas también. Ahí tienen, por ejemplo, la de Nezahualcoyolt. Bien, una calle al azteca que ocasionó la muerte de muchos españoles y que pertenecía a aquella etnia, los aztecas o mexicas, que tenían subyugados a otros pueblos indígenas, a los que sometían a esclavitud, sacrificaban a sus dioses y luego se los comían. Antropofagia. Bien, bien, vamos bien.

¿Sabrá AMLO que Cuauhtémoc tiene aquí una calle? AMLO es Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que cada vez que puede larga una diatriba, pastosa y aburrida, exigiendo que España pida perdón por la conquista de aquel país. Se necesita ser ignorante y malo. En realidad él se llama Manuel Andrés López Obrador, o sea MALO, pero malo de solemnidad. ¿Qué genocidio, señor presidente? Será el de los aztecas respecto a los otros pueblos que habitaban ese extenso territorio, que se llamó Nueva España durante tres siglos; y luego México, que los ignorantes pronuncian Mécsico. Bueno, dejemos eso ahora. Seguimos caminando rumbo a la parroquia y otra calle. ¿Saben qué vimos en la placa que la nombraba? Huaina Cápac. ¿Cómo Huaina Cápac? Lo que oyen, o leen. ¿Y ese quién era? El inca, el inca todopoderoso, señor del Tahuantinsuyo, una extensísima parte de América del Sur que coincidiría hoy con Perú, Ecuador y partes de Bolivia y de Chile. ¿Y qué más? Huaina Cápac fue padre de Huáscar y Atahualpa. Este último quizás les suene más. Eso. Fue el que cayó en manos del trujillano Francisco Pizarro y la tropa que lo acompañó hasta Cajamarca. ¿Y qué tuvo que ver Huaina Cápac con nosotros? Nada, que sepamos. Su hijo Atahualpa quitó de en medio a su hermano Huáscar y fue el que, conocedor de la presencia de unos barbudos en su territorio, fue a ver qué pasaba, confiado en su imponente superioridad, y cuando se quiso dar cuenta estaba prisionero de aquellos barbudos, que por causas que no vamos a discutir ahora, lo ejecutaron. La que se armó fue chica. Pero esa también es otra historia. A lo que íbamos, y no acabamos de llegar, es que a qué ton esas calles con nombres de indios, cuando allí andan a palos y pedradas con todo lo que recuerde el pasado español. No respetan siquiera la imagen del pobrecito de Fray Junípero Serra, un santo varón que no hizo más que bien a todos aquellos indios desgraciados que acudían a él. Dicho lo cual, cientos de cacereños y pacenses que entregaron su vida en aquel continente, siguen en el olvido. Amén Jesús.