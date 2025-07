Comenta Compartir

Un historiador francés llamado Hipólito Taine afirmó en el siglo XIX que para él había un momento superior en la especie humana: la España de ... 1500 a 1700. Nada menos. Bueno pues hoy hay gente que no entiende eso, y a alguna que lo entiende, le molesta. En 1934 apareció un libro con el título 'Defensa de la Hispanidad', su autor Ramiro de Maeztu, al que hoy seguramente conocemos unos cuantos y yo. Si digo que yo lo pondría de lectura obligada para los muchachos del bachillerato de hoy, me tildarán de lo que no está escrito. Me da igual. Al que no le dio igual fue al pobre de Maeztu, que al poco tiempo lo llevaron a Paracuellos, y ya saben lo que le hicieron.

Maldición, siempre crece la mala hierba en el solar patrio. Es que no paran, no se cansan. Paseo por el parque sereno del alba y en una pared un vómito escrito: «Toreros asesinos». El que lo escribió no entenderá nunca lo que hizo la otra tarde Morante ni las verónicas de Juan Ortega. ¿A qué viene todo esto?, a que como sigamos callando y ocultando nuestra realidad, y nuestra historia, está visto que vamos de cabeza al olvido, a la muerte, al polvo, a la nada. ¿Para esto todo aquello de los padres sabios de la Escuela de Salamanca?, a los antipatria eso no les interesa; prefieren callarlo. Cómo sería de mala la información que nos dieron en aquellos años, que no nos enteramos de lo que hicieron Vitoria, Suárez, Soto, y otras muchas mentes lúcidas en las aulas salmanticenses. ¿Derechos humanos? Ellos ya lo habían dicho antes. ¿Cosmografía?, lo sabían todo. ¿Economía?, Martín de Azpilicueta. Y no acabaríamos de ponderar la inmensa labor, en todos los órdenes, de aquel Siglo de Oro español. ¿Y eso qué tiene que ver con la Hispanidad? Todo. A ver si nos enteramos. Los que fueron con Hernán Cortés, con Pizarro, con Belalcázar, con de Soto o con todos los demás, repartían sablazos y tiros, si hacía falta, pero en realidad lo que hacían era abrir el camino para que los frailes franciscos, dominicos, agustinos, jesuitas, etc., enseñaran la civilización cristiana a aquellos indios que estaban en cueros malviviendo (tahínos) o eran todopoderosos (aztecas), pero antropófagos. Antes que nada reina Isabel dijo que aquellas gentes eran hijos de Dios y había que tratarlos como a iguales. De modo que prohibida la esclavitud y así fue siempre. La vaina fue que un malnacido (que tiene una calle ahí enfrente) dio pie para la Leyenda Negra y lo que te rondaré morena, hasta hoy. Como fuese, desde California hasta Tierra de Fuego, una religión, un idioma y una trascendencia. Y todo eso lo hizo España. Todo eso es la Hispanidad. Lástima que si aquí crecen abrojos y magarzas, allí ni te cuento. Allí brotan los Tirano Banderas de Valle-Inclán, cosa mala. Cada vez que veo a un cholito triste o a una cholita tratando de ponerse a salvo en la Madre Patria, se me parte el alma. No sé por qué, pero estoy seguro de que si hubiese nacido a finales del XV habría cruzado el océano en un galeón de aquellos.

